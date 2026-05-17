Economía

Cartago: ¿cuáles son los mejores y peores cantones para vivir en la vieja metrópoli de Costa Rica?

Cartago centro, La Unión y El Guarco lideran la competitividad provincial. Jiménez y Turrialba enfrentan fuertes rezagos económicos

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Por Jailine González Gómez
24/07/2019 Basílica de los Angeles. El Santuario Nacional abrió a sus puertas a las 5 de la mañana, en el segundo día de la Novena de la Virgen. Para estos días La Negrita espera la visita de unos dos millones de romeros, durante las celebraciones de los 384 años de su aparición. Foto: Rafael Pacheco
Cartago centro, La Unión y El Guarco lideran la competitividad provincial. Jiménez y Turrialba enfrentan fuertes rezagos económicos. (Rafael Pacheco Granados)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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