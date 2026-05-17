Cartago: ¿cuáles son los mejores y peores cantones para vivir en la vieja metrópoli de Costa Rica?

Cartago vive una transición marcada por el contraste. Mientras sus cantones más cercanos al Gran Área Metropolitana consolidan un clúster de innovación, educación y tecnología, gran parte de sus territorios orientales continúan atrapados en economías débiles y escaso dinamismo empresarial.

Así lo refleja el Índice de Competitividad Cantonal (ICC), elaborado por la Escuela de Economía de la Universidad de Costa Rica (UCR), que evaluó 37 variables agrupadas en siete pilares: económico, gobierno, infraestructura, empresarial, laboral, innovación y calidad de vida.

Los resultados ubican a Cartago entre las provincias con mayores contrastes internos. Sus cantones occidentales destacan por infraestructura, conectividad y exportaciones tecnológicas, mientras las zonas rurales enfrentan rezagos en inversión, acceso financiero y oportunidades económicas.

Los 8 cantones de Cartago, del más competitivo al más rezagado

1. Cartago (Cantón Central) — ICC: 63,27 | Puesto nacional: 8/82

El cantón central se consolida como el gran líder provincial y uno de los más competitivos del país. Su fortaleza está en la innovación y el talento humano, impulsados por exportaciones de alta tecnología y una sólida matrícula universitaria en Ciencias y Tecnología. Sin embargo, el informe señala que el entorno empresarial no logra crecer al mismo ritmo de las grandes industrias instaladas en el territorio.

2. La Unión — ICC: 56,65 | Puesto nacional: 13/82

La Unión funciona como el puente urbano entre Cartago y San José. El cantón sobresale por infraestructura, conectividad y calidad de vida, con acceso casi universal a internet y vías pavimentadas. Su principal desafío aparece en el entorno empresarial y en la dependencia de recursos públicos para sostener parte de su desarrollo local.

3. El Guarco — ICC: 54,56 | Puesto nacional: 17/82

El Guarco destaca como un polo industrial e innovador. Sus exportaciones tecnológicas y la conectividad de sus centros educativos impulsan su desempeño competitivo. El contraste aparece en la debilidad de su gobierno local y en un ecosistema empresarial que todavía necesita diversificarse.

4. Paraíso — ICC: 50,05 | Puesto nacional: 26/82

Paraíso sobresale por calidad de vida e infraestructura básica. El acceso al agua potable y la enseñanza del inglés fortalecen su perfil educativo y residencial. Aun así, el cantón enfrenta rezagos económicos y poca capacidad para retener talento y dinamizar su mercado local.

5. Oreamuno — ICC: 48,08 | Puesto nacional: 36/82

Oreamuno apuesta por la conectividad y la educación tecnológica. El cantón alcanzó cobertura total de internet en escuelas y colegios, además de buenos indicadores de formación terciaria en Ciencias y Tecnología. Su principal debilidad está en la fragilidad de su ecosistema económico y empresarial.

6. Alvarado — ICC: 47,40 | Puesto nacional: 41/82

Alvarado se posiciona como uno de los territorios con mejor calidad de vida de la provincia. La esperanza de vida, la seguridad y la prevención ambiental elevan su desempeño social. Sin embargo, enfrenta un profundo aislamiento empresarial y una economía local de bajo dinamismo.

7. Turrialba — ICC: 42,15 | Puesto nacional: 62/82

Turrialba combina una fuerza laboral preparada con un ecosistema económico debilitado. El cantón mantiene buena matrícula universitaria y especialización laboral, pero la falta de oportunidades y la desconexión comercial limitan su competitividad. El informe reporta exportaciones tecnológicas nulas y bajo desarrollo empresarial.

8. Jiménez — ICC: 40,53 | Puesto nacional: 64/82

Jiménez aparece como el cantón más rezagado de la provincia. El estudio documenta una economía prácticamente paralizada, con exportaciones inexistentes y ausencia de entidades financieras. A pesar de ese panorama, mantiene altos niveles de participación ciudadana y bajos índices de criminalidad, lo que fortalece su calidad de vida.