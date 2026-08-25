Economía

Canadá impondrá aranceles de hasta 50% a productos de Estados Unidos

Los nuevos gravámenes entrarán en vigor el 8 de septiembre. Conozca qué productos afectarás

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Por AFP
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Canadá impondrá aranceles de hasta 50% a productos estadounidenses desde el 8 de setiembre, en respuesta a las medidas de Donald Trump. (GEOFF ROBINS/AFP)







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