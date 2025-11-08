Economía

Cambios urgentes requieren miradas compartidas y de largo plazo

La redefinición del contrato social es urgente ante el cambio climático y la complejidad social. Descubra los riesgos del inmediatismo y la polarización en la política.

Por José Luis Arce

Cada vez resulta más frecuente —casi hasta convertir la frase en lugar común, en especial en tiempos electorales— escuchar, cuando se discute sobre la deriva que ha tomado la sociedad costarricense, que es necesario redefinir el contrato social.








