Cambios en Fifco: empresa anuncia nueva directora general

Mariel Picado Quevedo asume la dirección general de Fifco tras la venta de activos a Heineken. Liderará la nueva etapa enfocada en hospitalidad y vidrio

Por Arianna Villalobos Solís
Mariel Picado Quevedo fue designada como su nueva directora general de Fifco.
Mariel Picado Quevedo fue designada como su nueva directora general de Fifco. (Cortesía Fifco/Cortesía Fifco)







