Cambios en Fifco: empresa anuncia nueva directora general

La empresa Florida Ice and Farm Company (Fifco) anunció este jueves el nombramiento de Mariel Picado Quevedo como su nueva directora general, con efecto inmediato, en sustitución de Rolando Carvajal Bravo.

“Este nombramiento se da en el marco de una nueva etapa para la compañía, enfocada en la gestión y maximización de recursos y activos estratégicos, particularmente en los negocios de hospitalidad y vidrio”, informó Fifco en un comunicado de prensa.

Picado, abogada de profesión, acumula más de 21 años de trayectoria en Fifco, donde ha liderado equipos en momentos clave, aportando a la expansión regional, la diversificación de operaciones y el fortalecimiento de la gobernanza y la resiliencia estratégica.

Durante más de una década se desempeñó como directora legal y participó en procesos corporativos de alto impacto, incluida la reciente negociación con Heineken, firma que anunció en setiembre del 2025 la adquisición del negocio de bebidas, alimentos y venta al detalle de la empresa costarricense. La venta se concretó en enero pasado.

Antes de su trayectoria en Fifco, Picado desarrolló una carrera en el sector público. Fue jefa negociadora de Costa Rica en el mecanismo de Solución de Controversias y Disposiciones Institucionales del DR-CAFTA, en representación del país ante Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana.

Además, se desempeñó como asesora en la Misión de Costa Rica ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), en Ginebra, y como jefa de despacho y asesora del entonces Viceministerio de Comercio Exterior, participando en foros internacionales y en negociaciones relacionadas con comercio y propiedad intelectual.

Nuevo equipo directivo

Mediante el comunicado de prensa, Fifco detalló la integración del equipo que asumirá la conducción de las áreas estratégicas tras concretarse la venta a Heineken. La conformación es la siguiente:

Sergio Chavarría: director de Finanzas y Servicios Corporativos, a cargo de la gestión financiera.

director de Finanzas y Servicios Corporativos, a cargo de la gestión financiera. Fabián Fernández: director de Hospitalidad, continuará al frente del desempeño y la operación del portafolio hotelero e inmobiliario.

director de Hospitalidad, continuará al frente del desempeño y la operación del portafolio hotelero e inmobiliario. Isaac Salazar: director Legal y de Cumplimiento, responsable de la gestión jurídica, el gobierno corporativo y el cumplimiento normativo.

“La Junta Directiva reconoce en Mariel la experiencia, el criterio y la visión necesarios para liderar esta fase de transición y consolidación. Su conocimiento profundo del negocio y su capacidad para gestionar procesos complejos serán fundamentales para las prioridades estratégicas de la compañía”, señaló Wilhelm Steinvorth, presidente de la Junta Directiva de Fifco.

La empresa también confirmó que Rolando Carvajal Bravo, exdirector general, asumirá la dirección de la nueva operación de Heineken en Costa Rica. Asimismo, precisó que Fifco y Heineken operan actualmente como compañías independientes, con estructuras de liderazgo y equipos diferenciados.