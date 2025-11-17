Economía

Caída de San José: una mejora en tres indicadores podría impulsarlo de nuevo

San José pasó de tener una calificación de cantón ‘competente’ en el 2021 a situarse como uno ‘emergente’ en los últimos años

Por Luis Enrique Brenes
Plaza de la Cultura y Teatro Nacional
El cantón Central de San José alcanzó una nota de 55,4 en el ICN del 2025, reduciéndose en 6,8 puntos respecto a la primera edición. (JOHN DURAN/John Durán)







Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

