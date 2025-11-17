Caída de San José: una mejora en tres indicadores podría impulsarlo de nuevo

El cantón Central de San José alcanzó una nota de 55,4 en el ICN del 2025, reduciéndose en 6,8 puntos respecto a la primera edición.

El cantón Central de San José registra una reducción importante en competitividad, de acuerdo con el Índice de Competitividad Nacional (ICN), realizado por el Consejo de Promoción de la Competitividad (CPC).

Ante esta tendencia, pasó de tener una calificación de cantón “competente” en el ICN del 2021 a situarse como uno “emergente” durante los últimos años. El cantón capitalino ostenta esa categoría desde 2022 y su nota ha tendido a la baja.

“Lo que ha ocurrido en el cantón no es muy disímil realmente de lo que ha ocurrido a nivel general en el país, pero claramente, especialmente en el tema de la seguridad, es lo que ha hecho que San José esté muy rezagado respecto a otros cantones”, manifestó Andrés Fernández, economista del CPC.

Según explicó, la mayoría de cantones competitivos tienen resueltos los factores habilitadores de la competitividad, que son aquellos requerimientos mínimos que están vinculados con aspectos como calidad de infraestructura de transporte, seguridad más controlada, y mejoras en indicadores de salud.

“Si el cantón de San José pudiera estar al nivel de los cantones más competitivos en esos tres factores en particular, estaría puntuando en los rankins superiores. Pero no, la situación de San José en esos indicadores es atípica respecto a otros cantones centrales de provincia”, agregó Fernández.

De esta forma, el cantón capitalino más bien compite con zonas costeras y fronterizas en esas materias, donde la problemática es más estructural. Sin embargo, mantiene la ventaja de contar con un buen desempeño en áreas económicas, según el CPC.

“San José compite con los cantones más competitivos del país, como Belén, en temas de actividad económica, exportaciones, actividad laboral. Ahí compite tú a tú, pero lo frenan mucho otros factores más institucionales”, indicó Fernández.

El buen desempeño en indicadores económicos, como la producción o el sector laboral, sostienen, en gran medida, la competitividad de este cantón josefino. El cantón alcanzó una nota de 55,4 en el ICN 2025, reduciéndose en 1,3 respecto al 2024 y en 6,8 en comparación con la primera edición del informe, en el 2021.