CAF invertirá $10.000 millones hasta 2031 en proyectos de integración económica en Latinoamérica

El presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados, afirmó que la integración regional es clave para enfrentar los desafíos geopolíticos, energéticos y comerciales que vive América Latina.

Madrid. El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) ha anunciado un inversión de $10.000 millones hasta 2031 para financiar proyectos de integración entre los países de la región.

Según se desprende del comunicado emitido, los recursos se destinarán a “áreas estratégicas” como las infraestructuras físicas y digitales, el comercio intrarregional, la energía, el turismo, la innovación, la logística y los transportes.

El presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados, destacó que la integración de las economías latinoamericanas es un “imperativo para su desarrollo, competitividad y posicionamiento global”, máxime en el actual contexto geopolítico, comercial y financiero.

“La integración es la respuesta para proteger nuestros ecosistemas estratégicos, generar empleo, enfrentar la informalidad y defender los valores democráticos que sostienen nuestra convivencia, libertad y futuro”, aseguró.

En este sentido, Díaz-Granados insistió en la apuesta por configurar grandes cadenas de valor, la transición energética, la seguridad alimentaria o la “nueva arquitectura productiva del mundo”.

“La integración regional ya tiene avances, pero ahora debe entrar en una fase de ejecución más ambiciosa. Menos barreras, más infraestructura. Menos diagnósticos y más proyectos”, apuntó.

CAF recordó que en los últimos 30 años se han aprobado 118 operaciones de crédito para iniciativas de integración por un total de $16.730 millones.

El organismo multilateral mencionó como ejemplos el apoyo al Consenso de Brasilia en 2023, el plan Rutas de Integración junto al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) y Fonplata que movilizó otros $10.000 millones, o la creación de la Marca Región América Latina y el Caribe.