Economía

CAF invertirá $10.000 millones hasta 2031 en proyectos de integración económica en Latinoamérica

El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) anunció una inversión de $10.000 millones hasta 2031 para financiar proyectos de integración regional en infraestructura, energía, logística y comercio

EscucharEscuchar
Por Europa Press
Sergio Díaz-Granados, presidente de CAF
El presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados, afirmó que la integración regional es clave para enfrentar los desafíos geopolíticos, energéticos y comerciales que vive América Latina. (JOHN DURAN/John Durán)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
CAFIntegraciónBanco de Desarrollo de América Latina y el Caribe
Europa Press

Europa Press

Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.