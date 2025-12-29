Economía

BYD se encamina a superar a Tesla en ventas de vehículos eléctricos en 2025

A finales de noviembre, BYD había vendido 2,07 millones de vehículos eléctricos en lo que iba del año. Tesla había vendido 1,22 millones hasta finales de setiembre

Por AFP
En la imagen las marcas BYD y Tesla
Tesla enfrenta una creciente competencia en vehículos eléctricos no solo de BYD, sino de otras compañías chinas y de gigantes europeos. (BYD / Solar Ing Costa Rica/BYD / Solar Ing Costa Rica)







AFP

