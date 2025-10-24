¿Busca repuestos usados para su vehículo? El INS pone en venta 422 piezas desde ¢26.415

La venta incluye 422 piezas de marcas como Hyundai, Toyota, Ford y Jaguar. Las ofertas se reciben hasta el 31 de octubre. (Imagen con fines ilustrativos)

El Instituto Nacional de Seguros (INS) anunció la venta de 422 repuestos para vehículos, organizados en 18 lotes con precios base que van desde ¢26.415 hasta ¢2.464.858. Esta acción corresponde a la licitación 2025-06 UBT, cuyos detalles pueden consultarse en el sitio web oficial del INS.

Las piezas disponibles son de marcas como Hyundai, Jaguar, Toyota, Dodge, Freightliner, Volvo, BMW, Ford, Mack, Mercedes Benz, Renault, Volkswagen y Yamaha.

Los interesados podrán presentar sus ofertas hasta las 10 a. m. del viernes 31 de octubre, enviándolas al correo ofertassalvamentos@grupoins.com.

Además, el INS permitirá la inspección de los repuestos los días 28 y 29 de octubre, únicamente con cita previa. Para coordinar una visita, debe contactarse con la Unidad de Bienes Temporales del Centro de Servicios Administrativos, a través de los teléfonos 2287-6000 (extensiones 32759, 32137 o 32768) o mediante los correos jmoreiram@grupoins.com, ldpadillag@grupoins.com o kretanac@grupoins.com.

A continuación, algunos precios base destacados por marca:

Yamaha: ¢26.415,23

¢26.415,23 Dodge: ¢2.464.858,33

¢2.464.858,33 Hyundai : entre ¢684.135 y ¢1.497.710

: entre ¢684.135 y ¢1.497.710 Toyota : entre ¢710.325 y ¢1.222.419

: entre ¢710.325 y ¢1.222.419 BMW : ¢729.916

: ¢729.916 Jaguar : ¢1.069.452

: ¢1.069.452 Ford : ¢260.669

: ¢260.669 Volkswagen : ¢259.202

: ¢259.202 Mercedes Benz : ¢473.410

: ¢473.410 Volvo: ¢45.265

Toda la información detallada de los lotes se encuentra publicada en el apartado “Publicaciones” de la página www.grupoins.com/publicaciones/venta-de-bienes/venta-de-repuestos-para-vehiculos/.