¿Busca repuestos usados para su vehículo? El INS pone en venta 422 piezas desde ¢26.415

INS ofrece 18 lotes de repuestos usados con precios desde ¢26.415. Hay piezas para más de 13 marcas de automóviles

Por Damián Arroyo C.
La venta incluye 422 piezas de marcas como Hyundai, Toyota, Ford y Jaguar. Las ofertas se reciben hasta el 31 de octubre. (Imagen con fines ilustrativos) (Gemini/Imagen generada con IA)







