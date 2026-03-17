British Airways hará un cambio clave en sus vuelos entre Londres y Costa Rica

British Airways incrementará sus vuelos a Costa Rica a cinco frecuencias semanales desde octubre de 2026.

La aerolínea British Airways anunció que aumentará de tres a cinco sus vuelos semanales entre Londres y Costa Rica durante la temporada alta del invierno europeo.

Según confirmó la compañía este martes 17 de marzo, las operaciones se realizarán entre el Aeropuerto de Heathrow y el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría (AIJS) los días martes, miércoles, viernes, sábado y domingo, a partir de octubre de 2026 y hasta marzo de 2027.

A este ajuste se suma el traslado de la operación desde el aeropuerto de Gatwick hacia Heathrow, la principal terminal aérea del Reino Unido. El objetivo del cambio es mejorar la conectividad con otras ciudades europeas y aumentar la capacidad de carga.

Detalles de la ruta:

Aeronaves: Se utilizarán equipos Boeing 787-8, con capacidad para 204 pasajeros distribuidos en clase ejecutiva, económica premium y económica.

Se utilizarán equipos Boeing 787-8, con capacidad para distribuidos en clase ejecutiva, económica premium y económica. Horarios: El vuelo sin escalas despegará de Londres a las 11:10 a. m. y llegará a Costa Rica a las 4:40 p. m. El regreso está programado para las 6:55 p. m., aterrizando al día siguiente en Heathrow a las 11:05 a. m.

El incremento en las frecuencias es el resultado de negociaciones de casi dos años entre el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y la empresa AERIS, gestora del Santamaría.

“Esto significa un aumento significativo de asientos que, esperamos se traduzca en un incremento en la cantidad de viajeros británicos” destacó William Rodríguez, ministro de Turismo.

British Airways aumentará vuelos a Costa Rica y operará desde Heathrow con equipos Boeing 787-8. (ICT/ICT)

Por su parte, Ricardo Hernández, director ejecutivo de AERIS, afirmó que continúa trabajando junto al ICT y a las aerolíneas para fortalecer la conectividad aérea del país y apoyar al turismo y a la economía nacional.

“Heathrow es un aeropuerto clave para Europa y este cambio brindará mayor conexión para el país, tanto con el Reino Unido como con otros destinos del continente; mientras que el paso de tres a cinco vuelos semanales refleja la confianza de la aerolínea en Costa Rica como destino”, indicó.

De acuerdo con datos del ICT, el Reino Unido se mantiene como el tercer mercado emisor de turistas europeos hacia Costa Rica, con más de 15.700 visitantes registrados por vía aérea solo en el primer bimestre de 2026.