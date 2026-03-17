Economía

British Airways hará un cambio clave en sus vuelos entre Londres y Costa Rica

ICT da detalles de las aeronaves y horarios que se utilizarán

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Por Yucsiany Salazar
British Airways incrementará sus vuelos a Costa Rica a cinco frecuencias semanales desde octubre de 2026.
British Airways incrementará sus vuelos a Costa Rica a cinco frecuencias semanales desde octubre de 2026. (ICT/ICT)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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