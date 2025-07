Brics bajo presión tras las amenazas arancelarias de Trump

Río de Janeiro. Aunque habían apostado por la cautela, los Brics reunidos en cumbre en Rio de Janeiro no evitaron nuevas amenazas arancelarias de Donald Trump, que dijo que impondrá un 10% adicional a los países alineados con este grupo “antiestadounidense”.

En las últimas horas, y en plena expectativa por la próxima imposición de aranceles de Estados Unidos a varios países, escaló la tensión entre la primera potencia mundial y este bloque formado por 11 economías emergentes como Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que dieron lugar al acrónimo Brics.

Los Brics expresaron el domingo en una declaración conjunta en Río de Janeiro su “seria preocupación” por las medidas arancelarias unilaterales que “distorsionan el comercio” mundial.Aunque se cuidaron de no mencionar expresamente a Trump o Estados Unidos, el mandatario republicano pareció darse por aludido.

“A cualquier país que se alinee con las políticas antiestadounidenses de los BRICS se le cobrará un arancel ADICIONAL del 10%. No habrá excepciones a esta política”, reaccionó Trump en su plataforma Truth Social.

Estados Unidos dijo que aplicará el 1.º de agosto aranceles a aquellos socios comerciales con los que no haya alcanzado acuerdos. Trump envió este lunes las primeras cartas anunciando, por ejemplo, gravámenes adicionales del 25% a Japón y Corea del Sur.

‘No queremos un emperador’

La nueva amenaza de Trump a los Brics suscitó reacciones divergentes entre sus miembros: China y Rusia buscaron calmar los ánimos, mientras el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, anfitrión de la cita, retó una vez más al mandatario republicano.

“No queremos un emperador. Somos países soberanos”, afirmó en una conferencia de prensa tras la clausura de la cumbre de dos días.“Si él cree que puede aplicar aranceles, los (otros) países también pueden, existe la ley de reciprocidad”, advirtió Lula, que consideró “muy irrespetuoso que un presidente amenace a otros por las redes sociales”.

China, que acordó una tregua temporal para reducir los aranceles de hasta tres cifras que ambos países llegaron a imponerse mutuamente, fue el primero en reaccionar a las palabras de Trump.

Pekín “ha declarado repetidamente su posición de que las guerras comerciales y arancelarias no tienen ganadores y que el proteccionismo no es un camino a seguir”, dijo la portavoz Mao Ning.Pero el grupo “no busca la confrontación de campos y no se refiere a ningún país”, agregó.

También Moscú aseguró que la posición del bloque no va dirigida contra nadie.

“La interacción dentro de los Brics nunca estuvo ni estará dirigida contra terceros países”, declaró el portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov, según las agencias rusas de noticias.

Peso mundial de los Brics

Los Brics, considerado como un contrapeso frente al poder de Estados Unidos y Europa occidental, representan casi la mitad de la población mundial y cerca del 40% del PIB.

“La estrategia de Trump siempre fue de dividir para dominar”, y en esta ocasión “imponer miedo a algunos de esos países que negocian bilateralmente” con Washington sus acuerdos comerciales, dijo a la AFP Marta Fernández, directora del Brics Policy Center de la Pontificia Universidad Católica de Río.La experta consideró que las amenazas del estadounidense “pueden fragmentar el bloque”.Y pese a la prudencia en el tono del bloque, Trump estaba como una presencia silenciosa, pues los temas centrales tratados en la declaración dialogan directamente con Estados Unidos, señaló.

En esta cumbre destacaron ausencias notables, como la del presidente chino Xi Jinping, el iraní Masud Pezeshkian, y el ruso Vladimir Putin, objeto de una orden de captura internacional por presuntos crímenes de guerra en Ucrania.

Los Brics pidieron además el domingo un “cese del fuego inmediato, permanente e incondicional” y una “retirada completa de las fuerzas israelíes de la Franja de Gaza”.También condenaron “los ataques militares” de junio por parte de Israel y Estados Unidos contra Irán, miembro del bloque, sin nombrar a estos dos países.

Desde 2023, la lista de socios de los Brics se ha ampliado a Arabia Saudita, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Indonesia e Irán, incorporados al grupo fundado en 2009 para reforzar el llamado Sur Global.