El Black Friday dejó de concentrarse en un solo día y ahora se extiende durante buena parte de noviembre, con promociones que los comercios mantienen incluso a lo largo de todo el mes.

Aunque los comercios promocionan la temporada como una oportunidad de ahorro no necesariamente implica que se obtengan las mejores rebajas. Incluso en otras épocas del año se pueden obtener mejores ofertas, coincidieron especialistas consultados por La Nación.

Además, consideraron que las tiendas aprovechan la expectativa para impulsar ventas y liquidar inventarios antes de Navidad.

La expectativa de los descuentos

Herberth Quirós, máster en mercadeo y profesor de los cursos de Mercadeo en las maestrías del TEC consideró que, en los últimos años, el concepto real del Black Friday, como una fecha caracterizada por promociones “muy fuertes o muy importantes”, se ha ido “devaluando”.

“ Ya el consumidor no se la cree tanto, aparte que las marcas hoy en día tienen prácticamente promociones en todo el año ”, dijo.

Esa percepción también se relaciona con la experiencia de compra. Algunos consumidores pueden sentirse “decepcionados” cuando encuentran que los precios no son tan atractivos como esperaban.

Se recomienda a las personas establecer un límite de cuánto dinero pueden destinar para las compras de estas fechas de rebajas. (Jose Cordero/José Cordero)

“Efectivamente muchos consumidores, sobre todo los que son más investigadores, de pronto se dan cuenta de que realmente los precios a veces no prometen o no son tan atractivos como deberían serlo considerando la promesa del Black Friday (de mejor precio)”, comentó Quirós.

El especialista señaló que, en algunos establecimientos, las buenas promociones abarcan pocos artículos seleccionados o corresponden a rebajas de apenas un 10% o 15%. “Eso hace que el consumidor se desinfle”, agregó Quirós.

También comparó la intensidad de las ofertas locales con las de los mercados como Estados Unidos, donde algunos comercios llegan a ofrecer descuentos de hasta más de un 60% en una mayor cantidad de productos.

Otro punto relevante es que ahora el Viernes Negro no se concentra en un solo día, sino que las ofertas comerciales se extienden incluso durante todo el mes de noviembre (Black November), para evitar aglomeraciones y distribuir el flujo de ventas.

A esto se suma que los comercios mantienen campañas promocionales en diferentes épocas del año, por lo que las personas ya no necesitan esperar hasta noviembre para encontrar descuentos.

Pese a esto, el Black Friday continúa siendo una fecha relevante para el comercio en Costa Rica .

¿Las mejores promociones?

Gustavo Cubillo, investigador y profesor de la Escuela de Administración del Tecnológico de Costa Rica (TEC), consideró que, aunque no se puede asegurar que el Black Friday sea la época del año con los precios más bajos, durante esta temporada puede concentrarse una mayor cantidad de productos en promoción, debido a que las ofertas abarcan distintas líneas y categorías comerciales.

“Uno sí podría decir que hay un acuerdo entre los comercios de que en esa época podría haber, en suma, más productos en promoción que en cualquier otra época del año porque es como la época donde son promociones en todas las líneas y categorías de productos ”, indicó Cubillo.

Sin embargo, el especialista señaló que en otras épocas del año también pueden encontrarse ofertas más atractivas, ya sea porque los comercios necesitan dar salida a determinados productos o debido a que la competencia los presiona a reducir los precios de ciertos artículos.

“Supongamos que en los comercios de electrodomésticos, donde hay mucha competencia, un competidor podría tener una lavadora muy barata y estar afectando las ventas del otro comercio competidor y de esta manera hay una reacción de ese comerciante que se ve afectado, y también baja sus precios y se vuelve una competencia de quién tiene el producto más barato”, comentó Cubillo.

El experto también señaló que los establecimientos pueden aplicar rebajas en otras temporadas para aumentar el volumen de sus ventas y la rotación de inventarios. Como ejemplo, mencionó la Semana Santa, cuando algunos comercios podrían ofrecer precios más bajos en productos enlatados, como atunes y sardinas, para aprovechar la mayor demanda y utilizarlos como artículos gancho.

“Le pone precios bajos, inclusive mejor que en cualquier otra época del año, porque sabe que las personas andan buscando esos productos y quieren que, a través de esos productos, se acerquen a su establecimiento”, agregó.

El Black Friday continúa siendo una fecha relevante para el comercio en Costa Rica, pero su impacto ya no se concentra en un solo día. (Jose Cordero/José Cordero)

El objetivo comercial

El Black Friday permite a los comercios dar salida a sus inventarios antes de la temporada navideña y abrir espacio para incorporar nuevos productos.

Herberth Quirós señaló que las marcas aprovechan la expectativa de los consumidores para impulsar las ventas y dar pie a la época de mayor consumo, que es entre noviembre y diciembre de cada año.

La fecha, que llegó a Costa Rica como una estrategia comercial importada, se apoya de la percepción colectiva de que durante el Black Friday es posible encontrar mejores precios. Esa expectativa se alimenta mediante las campañas publicitarias de las marcas, que buscan atraer compradores y aumentar el movimiento de sus inventarios.