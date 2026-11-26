Encontrar dónde comprar un producto a un menor precio durante el Black Friday o en cualquier otro momento del año, recibir recordatorios de pagos o gestionar un reclamo son algunas de las tareas que una persona puede delegar a Axi, una herramienta de inteligencia artificial diseñada para funcionar como asistente en asuntos financieros y decisiones de consumo.

Axi opera mediante WhatsApp, detalló Israel Tejada, cofundador de AxiaLabs, quien señaló que la herramienta se desarrolló en Costa Rica, “pensando siempre en llevarlo a Latam”.

Según explicaron Tejada y Ari Goldstein, también cofundador de AxiaLabs, una de las funciones de Axi es comparar precios . Para ello, utiliza la información de MisterPrecios, plataforma que rastrea los precios de productos publicados en los sitios web de comercios en Costa Rica.

Así, una persona puede enviar una fotografía de un artículo y pedirle al asistente que busque dónde puede comprarlo al menor precio. En cuestión de segundos, Axi le envía los resultados.

Tejada detalló que la herramienta también puede intentar reducir gastos recurrentes . Por ejemplo, si una persona considera que paga mucho por el servicio de Internet, puede solicitarle al asistente que revise su contrato, lo compare con las ofertas disponibles y gestione una negociación con la empresa proveedora.

“En mi factura de servicio de Internet y cable en la casa, yo pagaba ¢55.900. Hablando con amigos, me di cuenta que yo pagaba bastante. Entonces, le di acceso a mi correo a Axi, Axi entró en mi correo, vio el contrato que yo tenía con la compañía, entró a la página web de la compañía, vio las ofertas actuales que tenían y me dijo ‘revisando las condiciones, puedo hablar con la compañía en tu nombre para pedir un ajuste en la tarifa’. Hoy estoy pagando ¢39.990 ”, dijo Tejada.

Si una persona no tiene tarjeta de crédito, Axi puede recomendarle opciones, a partir de sus hábitos y necesidades, para identificar cuál se ajusta mejor al perfil. (Shutterstock/Shutterstock)

¿Cómo funciona?

Para utilizarla, el usuario solo debe agregar el número de teléfono +1 (645) 232-5125 a sus contactos y escribirle. Antes de comenzar a interactuar con el asistente mediante mensajes, fotografías o audios, la persona debe darle permiso para usar y guardar la información que le comparta.

Tejada explicó a este diario que Axi usa un número telefónico de Estados Unidos debido a un lineamiento de Meta para este tipo de soluciones de inteligencia artificial.

¿Qué información necesita?

El nivel de información que requiere Axi dependerá de la gestión solicitada , explicó el cofundador de AxiaLabs, Ari Goldstein.

Para comparar el precio de un producto, solo se debe enviar la fotografía o un mensaje de texto con la descripción. De esta forma, no es necesario conectar cuentas personales.

Si el usuario desea que el asistente revise contratos o gestione comunicaciones desde su correo electrónico, puede autorizar el acceso a esa cuenta. También puede utilizar un buzón propio de Axi para enviar mensajes en su nombre, sin darle acceso a su correo personal.

“Cada usuario que interactúe con Axi, Axi le va a generar un buzón específico para esa persona. Entonces, normalmente cuando escribe lo que diría es ‘Hola, soy Axi, el asistente personal (del usuario), escribo a nombre de él’ y manda la información. Eso es si no quieres darle ningún tipo de acceso a tu correo. Si quieres darle acceso a tu correo, esa es la parte donde Axi se vuelve mucho más útil, porque puede ser muy proactivo con la información que tienes ahí”, dijo el cofundador de AxiaLabs, Israel Tejada.

En caso de pedirle a Axi que compre algún producto, la persona deberá suministrar datos necesarios para completar la transacción, como el medio de pago y la dirección exacta de la entrega.

Los cofundadores de AxiaLabs explicaron que el asistente solicita autorización antes de ejecutar acciones en nombre del usuario. Además, señalaron que existe “todo un protocolo de manejo de información sensible para que Axi, como agente, no pueda leer esa información, pero sí pueda ejecutarla”.

Recomendaciones con información personal

Otra posibilidad es recibir recomendaciones de Axi según los hábitos y productos financieros de cada usuario.

Por ejemplo, si una persona le cuenta a Axi cuáles tarjetas de crédito tiene y los comercios que frecuenta, el asistente puede buscar promociones y beneficios asociados para sugerirle cuál plástico le conviene más utilizar al momento de pagar.

La herramienta, por su parte, también permite identificar suscripciones que el consumidor ya no utiliza y gestionar su cancelación, si el usuario así lo desea, según explicó el cofundador de AxiaLabs, Ari Goldstein.

“ Axi está pensado para ser como esa persona que está cuidando cada peso que sale de tu cuenta ”, agregó.