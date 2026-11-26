En el Black Friday muchos consumidores aprovechan las rebajas para adelantar sus compras navideñas o adquirir productos que tenían pendientes.

En vísperas de esta fecha, que este año se celebra el 27 de noviembre, La Nación constató que algunos artículos se ofrecen a precios inferiores a los registrados semanas o meses atrás en los mismos comercios . Los datos muestran que, en ciertos casos, las promociones sí representan una oportunidad de ahorro para los consumidores.

El hallazgo se desprende de un análisis que MisterPrecios, plataforma que extrae y compara precios publicados en las páginas web de comercios en Costa Rica, realizó a solicitud de este diario. La evaluación examinó los registros históricos de distintos productos durante los últimos 30, 90 y 180 días, según la disponibilidad de información.

Entre los artículos que registraban un precio más bajo en vísperas del Black Friday respecto a semanas atrás figura el iPhone 17 Pro Max, color naranja, de 256 GB . La tarde del pasado 23 de noviembre, Gollo lo ofrecía en ¢659.920, el monto más bajo registrado por ese comercio durante los últimos seis meses.

En ese período, según MisterPrecios, el precio máximo del teléfono en Gollo fue de ¢799.945. Así, la diferencia entre el monto más alto y el más bajo registrados en el lapso analizado fue de ¢140.025.

Sin embargo, ese mismo 23 de noviembre, el sitio web del comercio anunciaba el producto con un descuento aplicado sobre un precio anterior de ¢927.900, cifra que supera incluso el máximo registrado por durante los meses analizados.

La Nación consultó a Gollo, mediante un correo electrónico enviado a la 1:57 p. m. del 24 de noviembre, sobre las razones de la rebaja y el método utilizado para establecer el precio de referencia sobre el cual se aplica el descuento. No obstante, al cierre de edición, las consultas seguían en trámite.

Otro de los productos con una variación importante en su precio es el celular Samsung Galaxy S25 Ultra, de 256 GB, color azul plata titanio . Monge lo ofrecía en ¢439.900 la tarde del pasado 23 de noviembre, frente a los ¢799.900 que alcanzó en ese mismo establecimiento a mediados de octubre pasado.

La diferencia entre ambos precios fue de ¢360.000, equivalente a una reducción del 45% respecto al monto máximo registrado por MisterPrecios. La Nación también consultó a Monge mediante un correo electrónico enviado el 24 de noviembre, a las 2:42 p. m.; sin embargo, al cierre de edición, no se había recibido respuesta.

Por su parte, una diferencia menor se observa en una secadora eléctrica Samsung de 22 kg .

La tarde del pasado 23 de noviembre, Weltex la ofrecía en ¢335.000, por debajo de los ¢349.000 que alcanzó en ese mismo establecimiento entre la segunda quincena de setiembre y octubre. Además, ese monto corresponde al precio más bajo registrado por MisterPrecios para el artículo en ese comercio durante los últimos seis meses.

El comportamiento de los precios de los distintos productos, sin embargo, no es igual en todos los establecimientos comerciales.

Los registros de MisterPrecios muestran que algunos comercios mantuvieron sin cambios el valor de determinados artículos durante los últimos meses, incluso en los productos mencionados en esta nota, mientras que otros registraron aumentos o reducciones respecto a los precios que ofrecían semanas atrás.

Las promociones de 'Black Friday' atraen a consumidores en busca de descuentos. (Jose Cordero/José Cordero)

Comportamiento de precios

Alejandro Fernández, cofundador de MisterPrecios, explicó a La Nación que dio seguimiento durante 95 días a los precios de 2.200 productos de distintas categorías.

Según indicó, durante la primera quincena de noviembre los precios mostraban, en promedio, una tendencia a la baja, aunque lenta. Sin embargo, al llegar la quincena, algunos productos registraron aumentos durante el viernes y el sábado.

Fernández señaló que, después de ese comportamiento, las rebajas comenzaron a acelerarse y que actualmente se observa una mayor cantidad de productos con precios reducidos. No obstante, la evolución no ha sido igual en todas las categorías.

El cofundador del sitio web afirmó que las rebajas han sido menos pronunciadas en celulares, computadoras portátiles y tabletas. Incluso dijo que, según los registros de la plataforma, los precios de esos artículos se mantienen en niveles similares o ligeramente superiores a los de hace 95 días.

En contraste, las categorías que acumulan las mayores reducciones son audio —que incluye parlantes y audífonos— y accesorios, como cargadores y otros complementos de dispositivos electrónicos.

Los televisores y las lavadoras también figuran entre los artículos con mayores disminuciones de precios, según Fernández.