Se acerca el Viernes Negro. Estas son recomendaciones para aprovechar las ofertas

La llegada de octubre trae consigo la expectativa de los consumidores por el inicio de las ofertas relacionadas con el Black Friday o Viernes Negro.

Originalmente, esta jornada de descuentos comerciales se estableció en Estados Unidos para el día después de la celebración de Acción de Gracias, es decir, el último viernes de noviembre.

Este año, el Black Friday será el 27 de noviembre.

El Black Friday será el 27 de noviembre de 2026, pero las ofertas comienzan a aparecer desde octubre en Costa Rica. La tradición nació en Estados Unidos. (José Cordero/José Cordero)

Sin embargo, en Costa Rica, durante los últimos años, los comercios y las empresas de servicios han adelantado las ofertas y los descuentos a octubre, e incluso los extienden durante varias semanas.

Recomendaciones frente a descuentos

Sujeyny Gamboa, de la jefatura de Relaciones Corporativas de Coopecaja, explicó que este fecha puede resultar una buena oportunidad para adquirir productos a precios favorables, siempre que las decisiones de compra estén respaldadas por una planificación financiera.

“Antes de dejarse llevar por un descuento, es importante preguntarse si realmente se necesita el producto, si el precio representa un ahorro y si se cuenta con la capacidad económica para asumir ese gasto sin afectar otros compromisos”, señaló Gamboa.

Entre las recomendaciones brindadas para aprovechar el Black Friday están establecer un presupuesto antes de comprar, comparar precios para comprobar que existe un ahorro real, utilizar responsablemente las tarjetas de crédito y verificar la seguridad de los comercios y las plataformas digitales.

La temporada de descuentos también puede ser una oportunidad para adelantar las compras navideñas, siempre que se realicen de manera organizada y considerando los gastos que se aproximan durante el cierre del año.

Por su parte, el Banco de América Central (BAC), enlistó las siguientes recomendaciones:

Visitar o revisar los comercios con anticipación a fin de identificar con tiempo los productos y comparar su precio habitual antes de que inicien las promociones.

Comparar precio final, no solo el porcentaje de descuento. Revisar el monto total por pagar, las condiciones de la promoción, costos de envío, garantías y cualquier cargo asociado.

Definir un tope de gasto. Prepare una lista de compras y un monto máximo. Una oferta no debería ser motivo para utilizar dinero destinado a otros rubros esenciales.

Usar el crédito con responsabilidad. Antes de financiar una compra, revise tasa de interés, plazo, comisiones, cargos y capacidad de pago.

Precaución en las compras en línea. Ingrese directamente a los sitios o aplicaciones oficiales de los comercios, revise cuidadosamente la dirección web y desconfíe de enlaces recibidos por mensajes, correos o redes sociales que ofrezcan premios, urgencia o descuentos extraordinarios.

No compartir información sensible. La entidad bancaria recomienda no revelar contraseñas, códigos de seguridad ni datos sensibles de tarjetas por llamadas, mensajes o enlaces no verificados. Si una oferta genera dudas, confirmar directamente con el comercio.

Uso de la frase en Costa Rica

En Costa Rica, la expresión Black Friday no es de uso exclusivo de una marca o empresa.

Esto se debe a que los nombres genéricos o las expresiones de uso común no pueden registrarse como exclusivos. Este principio está regulado por leyes nacionales e internacionales en materia de propiedad intelectual, explicaron especialistas a La Nación en una publicación anterior.

En Honduras, El Salvador y Nicaragua, una empresa registró la expresión Black Friday como marca. Al contar con ese derecho, tiene la exclusividad sobre el uso del término en los términos que establece el registro.

Origen de esta fecha

De acuerdo con la revista National Geographic, la expresión Black Friday comenzó a utilizarse después de Acción de Gracias a mediados de la década de 1950.

La publicación, que cita al diario The Telegraph, explica que el sábado posterior a la festividad se disputaría un partido de fútbol americano entre el Ejército y la Marina de Estados Unidos. El viernes, la ciudad de Filadelfia colapsó ante la llegada de una multitud de personas que acudieron a realizar sus compras navideñas y a asistir al encuentro del día siguiente.

Ante el caos, ningún policía pudo tomarse el día libre en la víspera del partido. Los agentes tuvieron que trabajar jornadas de 12 horas para controlar a las multitudes que abarrotaban la ciudad, por lo que bautizaron esa jornada como “Viernes Negro”.

Los comerciantes de Filadelfia comenzaron a utilizar el término para describir la gran cantidad de personas que acudían a las tiendas el día después de Acción de Gracias.

Sin embargo, la expresión Black Friday no se extendió ni se popularizó hasta varios años después. Según National Geographic, apareció impresa por primera vez en 1966, en la revista The American Philatelist.

La expresión alcanzó mayor difusión después de que The New York Times la utilizara el 19 de noviembre de 1975 para referirse a los problemas de tránsito que se generaron en Nueva York debido a los descuentos del día posterior a Acción de Gracias.