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Economía

Se acerca el Viernes Negro. Estas son recomendaciones para aprovechar las ofertas

Descubra cuándo es la celebración este 2026, por qué las tiendas adelantan los descuentos y el curioso origen histórico de esta fecha

Viernes Negro, Avenida Central
28/11/2025 Avenida Central. Viernes Negro, recorrido por comercios con funcionarios del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) para revisar aspectos relacionados con ofertas, promociones, información sobre el precio final, indicación del precio anterior, el precio actual, el beneficio para el consumidor, entre otros. Foto: Rafael Pacheco Granados Rafael Pacheco Granados

Gustavo Ortega Campos y Luis Enrique Brenes