Establecer un presupuesto previo, comparar precios y verificar la legitimidad de los comercios en línea son las principales acciones para proteger las finanzas personales durante el Black Friday y el Cyber Monday.

El Ministerio de Economía, Comercio e Industria (MEIC), la Coopecaja, el Banco Nacional (BN) y Mucap emitieron estas pautas para los consumidores antes de las jornadas comerciales del cierre de año.

El Black Friday se realizará el viernes 27 de noviembre de 2026 y el Cyber Monday se efectuará el lunes 30 de noviembre del mismo año.

Los voceros de las entidades señalaron que la planificación evita gastos no programados y reduce la exposición a delitos informáticos durante estas fechas.

“Es muy importante revisar el precio de contado, el precio con descuento y si adquiere un plan de financiamiento revisar cuáles son las condiciones”, aseguró Milagro Solórzano.

La jerarca agregó que la garantía de cambio es por un mínimo de 30 días.

Por su parte, Sujeyny Gamboa, jefatura de Relaciones Corporativas de Coopecaja, indicó que las personas deben confirmar si realmente necesitan el artículo, si el monto representa un descuento real y si cuentan con capacidad económica para asumir el pago.

Por su parte, José Daniel Artavia, economista del Banco Nacional, señaló que las adquisiciones deben responder a una necesidad y ajustarse al dinero disponible.

Milagro Corrales, jefa de relaciones corporativas de Mucap, recomendó a las personas establecer un límite de cuánto dinero puede destinar para las compras de estas fechas de rebajas.

“Las facilidades de pago pueden resultar atractivas, pero debemos recordar que cada cuota representa una obligación que tendremos que atender durante los siguientes meses. Por eso, es fundamental tomar decisiones de compra con planificación y sin comprometer nuestra capacidad de responder por otros gastos”, dijo Corrales.

Entre las recomendaciones del MEIC y entidades financieras están contar conun presupuesto de gasto y comparar precios en diferentes comercios durnate 'Black Friday'. (Rafael Pacheco/La Nación)

En materia de finanzas personales, Coopecaja detalló cinco pautas específicas para los compradores:

⇒ Definir un límite de gasto sin comprometer el pago de servicios, alimentación, ahorro ni deudas habituales.

⇒ Consultar el precio del producto en distintos comercios y verificar su costo antes del inicio de las promociones.

⇒ Elaborar una lista de prioridades para descartar artículos elegidos por la urgencia de una oferta.

⇒ Revisar condiciones de pago, tasas de interés, plazos y cargos adicionales antes de financiar compras con tarjetas de crédito.

⇒ Evitar el uso del fondo de ahorro destinado a emergencias para adquirir descuentos o adelantar compras navideñas.

En el ámbito de la ciberseguridad, el Banco Nacional advirtió sobre el incremento de fraudes mediante sitios web falsos, mensajes engañosos, códigos QR alterados, videos falsos, audios con voces clonadas y anuncios que suplantan marcas o personas conocidas.

Para prevenir estas estafas, el Banco Nacional recomendó comprobar que la página web tenga el candado de seguridad, confirmar que la dirección inicie con https y escribir el enlace directamente en el navegador en lugar de abrir vínculos recibidos por mensajería o redes sociales.

También aconsejó revisar los códigos QR antes de escanearlos, activar la autenticación en dos pasos, monitorear las cuentas bancarias con frecuencia, utilizar medios de pago seguros y evitar transacciones financieras en redes Wi-Fi públicas.