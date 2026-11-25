El Black Friday es una de las fechas de mayor actividad comercial del año, debido a los descuentos que ofrecen los establecimientos. Sin embargo, las promociones de esta temporada no siempre representan los precios más bajos que de los productos en venta respecto a meses anteriores.

Un análisis del sitio MisterPrecios, plataforma que extrae y compara los precios publicados en línea por comercios en Costa Rica, realizado a solicitud de este diario, identificó bienes que, en vísperas de esta fecha, registraban precios más altos a los que tuvieron semanas o meses atrás en los mismos establecimientos.

Un ejemplo de ello es el refrigerador Whirlpool Side by Side de 25 pies, modelo 7WRS25SDHM, que en el sitio web de Walmart se ofrecía en ¢1.165.400 la mañana del pasado 24 de noviembre. Ese monto supera en ¢407.890 el precio que el mismo comercio registró en setiembre pasado, cuando vendía el artículo en ¢757.510.

La diferencia representa un incremento del 53,8% respecto al precio registrado en el sitio web de ese establecimiento en setiembre de 2026, según la información recabada por MisterPrecios.

Walmart explicó a La Nación que ese refrigerador no forma parte del inventario directo de Walmart Costa Rica . “Este artículo se ofrece a través de nuestro Marketplace, donde es comercializado por Ambientar -un vendedor aliado (seller) identificado con la etiqueta en el sitio web-”, detalló la empresa.

La compañía agregó que, en su plataforma de comercio electrónico, los vendedores aliados tienen la oportunidad de ofrecer sus propios artículos exclusivamente en línea, definiendo de forma independiente tanto las características como los precios de venta.

“Por esta razón, Walmart no tiene injerencia sobre el precio fijado para este producto”, informó la compañía. Sin embargo, la refrigeradora se vende desde el sitio web de la empresa.

Por su parte, también figura una pantalla LED UHD 4K Samsung de 55 pulgadas, modelo UN55U8000FPXPA , cuyo precio en el sitio web de Monge alcanzó los ¢192.900 la mañana del 24 de noviembre. Sin embargo, según la página de MisterPrecios, en varios días de los meses de mayo y junio del año en curso, ese mismo establecimiento la ofrecía en ¢183.097.

En su sitio web, Monge anunciaba ese 24 de noviembre una reducción del precio de ¢309.900 a ¢192.900.

En tanto, un comportamiento similar se observó en una lavadora Acros superior análogo, de 16 kg, modelo ALD1645JE . La mañana del pasado martes 24 de noviembre, la página web de Gollo la ofrecía en ¢109.905; sin embargo, los registros de MisterPrecios muestran que el 9 de noviembre de 2026 ese mismo establecimiento la vendió en ¢79.000, es decir, ¢30.905 menos que el precio del martes.

En su página web, Gollo anunciaba la mañana del 24 de noviembre una reducción del precio de ¢199.900 a ¢109.905.

La Nación consultó por correo electrónico a los últimos dos comercios mencionados la tarde del 24 de noviembre, con el propósito de conocer su posición sobre los incrementos de precios registrados en vísperas del Black Friday. Sin embargo, al cierre de edición, no se había recibido respuesta.

Walmart afirmó en un comunicado de prensa que garantizará los precios más bajos en artículos seleccionados en Costa Rica. (CESAR DELGADO/MEIC)

Precios diferentes entre locales

El comportamiento de los precios de los distintos productos, sin embargo, no es igual en todos los establecimientos comerciales.

Los registros de MisterPrecios muestran que algunos comercios mantuvieron sin cambios el valor de determinados artículos durante los últimos meses, incluso en los productos mencionados en esta nota, mientras que otros sí registraron aumentos respecto a los precios que ofrecían semanas o meses atrás.

“ Muy probablemente en estos días no se van a encontrar los mejores precios del año . Esa es una expectativa que tienen las personas y nosotros la hemos empezado a romper con nuestra plataforma en cierta medida”, consideró Alejandro Fernández, cofundador de MisterPrecios.

El Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) hizo un llamado a los comercios para que revisen sus ofertas y promociones, y garanticen que lo informado corresponda con las condiciones reales de lo ofrecido.

Para comprar con seguridad y poder reclamar si es necesario, el MEIC recomendó a los consumidores comparar precios, revisar las condiciones de las promociones y conservar la publicidad como respaldo de lo anunciado.