Economía

Bitcoin cayó con fuerza: cinco claves que explican un desplome que inquietó al mercado

Analistas identificaron incertidumbre económica, ventas de grandes tenedores y temor tecnológico como factores que aceleraron la caída del bitcoin

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
La caída del bitcoin se relacionó con dudas sobre tasas, ventas de baleias, desalavancamiento, temores cuánticos y anticipación del ciclo histórico.
La caída del bitcoin se relacionó con dudas sobre tasas, ventas de baleias, desalavancamiento, temores cuánticos y anticipación del ciclo histórico. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaBitcoinEstados Unidos
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.