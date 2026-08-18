Economía

BID destaca a Costa Rica como líder regional en innovación ‘fintech’ y pagos digitales

El BID ubica a Costa Rica como líder regional en fintech y pagos digitales. Descubra los avances del país y los desafíos clave que señala el organismo

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Por Gustavo Ortega Campos
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Costa Rica destaca en el desarrollo del sector fintech en América Latina y el Caribe, una industria que pasó de 703 empresas en 2017 a 3.069 en 2023 en la región, según datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). (Shutterstock/Imagen)







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Gustavo Ortega Campos

Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

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