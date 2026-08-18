BID destaca a Costa Rica como líder regional en innovación ‘fintech’ y pagos digitales

Costa Rica destaca en el desarrollo del sector fintech en América Latina y el Caribe, una industria que pasó de 703 empresas en 2017 a 3.069 en 2023 en la región, según datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Costa Rica destaca a nivel regional en el desarrollo del sector de empresas fintech (financial technology, en inglés) de acuerdo con un reciente análisis del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El avance de Costa Rica en este sector forma parte de los resultados actualización del IV Informe Fintech en América Latina y el Caribe que será presentado en diciembre próximo en Costa Rica.

Diego Herrera, líder de mercados financieros del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), señaló que Costa Rica empieza a perfilarse de manera destacada en el sector fintech, creciendo de manera acelerada en los mercados secundarios.

De acuerdo a los datos del BID, en la región hay unas 3.069 fintech con datos actualizados a 2023, un crecimiento relevante desde las 703 registradas en 2017.

En Costa Rica se concentran en servicios de pagos y remesas y en tecnologías para instituciones financieras que en conjunto registran un 50% de participación.

A nivel regional, el 21% de estas empresas se dedican al servicio de pagos y remesas; el 19% al crédito, el 13% a la gestión financiera emprersarial, el 12% a las tecnologias para instituciones financieras, entre otros.

El resultado fue presentado este martes durante el Fintech Summit San José 2026 organizado por la Cámara de Tecnologías de la Información y Comunicación (Camtic) y la Asociación Costarricense de Microfinanzas (Asocomi).

El funcionario del BID, a través de una exposición virtual desde Washington D.C., hizo un reconocimiento público del Sistema Nacional de Pagos Electrónicos (Sinpe) que es gestionado por el Banco Central de Costa Rica (BCCR).

“Es un ejemplo de cómo hacer bien las cosas”, indicó Herrera, al tiempo que dijo que el país es una jurisdicción lider en materia de innovación.

Desafíos para las ‘fintech’ en Costa Rica

El especialista destacó como avances el proyecto de ley marco de las fintech que se encuentra en la corriente legislativa en el expediente N.º 24429; el impulso de la supervisión y la regulación; y un sistema de pagos sólido.

Sin embargo, Herrera mencionó como principales desafíos la mejorar el diálogo publico y privado; y avanzar en el fortalecimiento de este sistema de pagos sólido.

El especialista también enfatizó que a nivel regional, incluida Costa Rica, es notorio el crecimiento del segmento de criptoactivos.

Por otro lado, destacó que en la región el 59% de las empresas fintech tienen entre 41% y 100% de usuarias activas mujeres, y señaló que en el caso de las remesas está demostrado que son mejores administradoras, según los análisis del BID.