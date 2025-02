Economista costarricense nombrada en alto cargo en el BID

Laura Alfaro Maykall fue designada nueva economista jefe y consejera económica del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La costarricense también dirigirá el Departamento de Investigación (RES, por sus siglas en inglés).

Alfaro asumirá el cargo a partir del 1.° de junio de 2025, según un comunicado interno enviado por Ilan Goldfajn, presidente del BID, del que tiene copia La Nación, en el que indicó que completaron con éxito el proceso de selección para el puesto.

Ante una consulta de La Nación, el Departamento de Prensa del BID también confirmó, a través de un correo electrónico, el nombramiento de la costarricense como economista jefe, consejera económica y encargada del Departamento de Investigación.

“Laura desempeñará un papel fundamental en la conducción del análisis económico para orientar la dirección estratégica y los procesos de toma de decisiones de la organización”, indicó Goldfajn.

La economista tiene nacionalidad costarricense y estadounidense. Cuenta con un doctorado y una maestría en Economía por la Universidad de California, una licenciatura en Economía por la Pontificia Universidad Católica de Chile y un bachillerato en Economía por la Universidad de Costa Rica (UCR).

Goldfajn indicó que la investigación de Alfaro se especializa en economía internacional, con énfasis en los flujos de capital, la inversión extranjera directa, la deuda soberana, el comercio y los mercados emergentes.

De acuerdo con el comunicado del presidente del BID, Alfaro tiene 25 años de experiencia en el ámbito académico y gubernamental. En Costa Rica se desempeñó como ministra de Planificación y Política Económica entre 2010 y 2012.

Actualmente, es profesora Warren Alpert de Administración de Empresas en la Escuela de Negocios de Harvard. También es coeditora del Journal of International Economics y del World Bank Research Observer.

Además, es vicepresidenta de la Asociación de Economistas de América Latina y el Caribe (LACEA) y asociada de investigación en el National Bureau of Economic Research (NBER) y en el Center for Economic and Policy Research (CEPR).

Alfaro sustituirá a Eric Parrado, quien estuvo seis años como economista jefe del BID. Él permanecerá en el cargo hasta finales de mayo para garantizar una transición fluida en la jefatura económica de la entidad.

El BID es un organismo financiero internacional que ofrece préstamos, asistencia técnica y estudios de investigación a los países miembros. Tiene su sede en Washington, D.C., Estados Unidos.

El Banco cuenta con 26 países miembros prestatarios en América Latina y el Caribe, además de 22 naciones no prestatarias. En total, la entidad financiera tiene 48 países miembros.

