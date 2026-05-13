Economía

Best Brands abre su tienda número 35 en Costa Rica en Santa Ana

Best Brands abrió una nueva tienda en Santa Ana con un concepto enfocado en comodidad, diseño y variedad de marcas. La inversión también impulsó empleo y expansión comercial en el oeste del país

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Por Silvia Ureña Corrales
Así es la nueva tienda de Best Brands en Santa Ana que marca su expansión en Costa Rica
Así es la nueva tienda de Best Brands en Santa Ana que marca su expansión en Costa Rica (Best Brands/Cortesía)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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