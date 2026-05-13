Best Brands abre su tienda número 35 en Costa Rica en Santa Ana

Así es la nueva tienda de Best Brands en Santa Ana que marca su expansión en Costa Rica

La cadena de calzado y accesorios Best Brands inauguró una nueva tienda en Santa Ana como parte de su estrategia de expansión en el país. El proyecto requirió una inversión cercana a los $450.000 y permitió sumar la sucursal número 35 de la empresa en Costa Rica.

La nueva tienda se ubica en el centro comercial Santa Ana Trade Center y dispone de 670 metros cuadrados en un solo nivel. Según la empresa, el formato busca ofrecer una experiencia de compra más cómoda y dinámica para los consumidores.

“Esta apertura responde a la necesidad de contar con el espacio ideal para desarrollar nuestro concepto de una manera más integral. Queríamos una tienda pensada para que el cliente disfrute la experiencia de compra con comodidad, sin presión y en un ambiente diferente”, explicó José Ángel Adrián, gerente general de Best Brands.

La cadena informó que el local ofrece productos para hombre, mujer y niños, además de marcas internacionales como Sam Edelman, Naturalizer, Stuart Weitzman, Rockport, Ecko y Penguin. La compañía indicó que mantiene una estrategia enfocada en distintos rangos de precio para ampliar su alcance entre consumidores.

Uno de los elementos diferenciadores de la sucursal es el diseño interior, que incorpora colores cálidos y un mural conceptual elaborado por la artista costarricense Mariela Montoya Sandoval. La obra se inspira en la idea de un “paraíso de los zapatos”, según detalló la empresa.

“Queríamos que las personas sintieran desde que ingresan que están entrando a un lugar distinto, pensado para disfrutar. El mural aporta muchísimo al ambiente y conecta perfectamente con el concepto que queremos transmitir como marca”, comentó Adriana Guzmán Redondo, gerente de Mercadeo de Best Brands.

Con esta apertura, la compañía alcanzó 35 tiendas en el país, incluida su plataforma de comercio electrónico, la cual recibió recientemente una actualización visual y mejoras orientadas a facilitar la experiencia de compra digital.

La apertura también generó 12 empleos directos y cerca de 30 indirectos. La empresa atribuyó la expansión en Santa Ana al crecimiento comercial y residencial del oeste de la Gran Área Metropolitana, especialmente en cantones como Santa Ana, Mora y sectores de Alajuela.

Best Brands agregó que continuará evaluando nuevas aperturas y relocalizaciones estratégicas en diferentes zonas del país, como parte de su plan de crecimiento.