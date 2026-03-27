BCR remata casas desde ¢8 millones con hasta 35% de descuento y 100% de financiamiento

El Banco de Costa Rica (BCR) puso a disposición varias viviendas adjudicadas con precios que parten desde ¢8 millones.
Las propiedades incluyen descuentos de hasta 35% y opciones de financiamiento de hasta el 100%, según condiciones del banco.
Las casas se ubican en distintas zonas del país.
1. Casa en Chacarita, Puntarenas – ¢8.002.150
- Ubicación: Barrio 20 de noviembre, avenida 11, 40 m oeste de calle 122
- Terreno: 100,78 m²
- Construcción: 101,75 m²
- Habitaciones: 3
- Baños: 1
La vivienda cuenta con sala, comedor, cocina, área de lavado y tendido. Se vende solo de contado. El comprador debe gestionar el servicio eléctrico.
- Precio inicial: ¢12.311.000
- Descuento: 35%
- Precio final: ¢8.002.150
Más información de la propiedad.
2. Casa en Líbano, Tilarán – ¢9.119.500
- Ubicación: 300 m norte de la Iglesia Católica de Maravilla
- Terreno: 251,62 m²
- Construcción: 67,50 m²
- Habitaciones: 3
- Baños: 1
Incluye sala-comedor, cocina, cuarto de pilas y zona verde.
- Precio inicial: ¢14.030.000
- Descuento: 35%
- Precio final: ¢9.119.500
Más información de la propiedad.
3. Casa en Upala, Alajuela – ¢12.246.500
- Ubicación: Las Delicias, cerca del Ebais
- Terreno: 259,83 m²
- Construcción: 135,00 m²
- Habitaciones: 3
- Baños: 1
La propiedad tiene sala, comedor, cocina, corredor y zona verde. Requiere mejoras para asegurar el financiamiento.
- Precio inicial: ¢17.495.000
- Descuento: 30%
- Precio final: ¢12.246.500
Más información de la propiedad.
4. Casa en Guácimo, Limón – ¢13.445.300
- Ubicación: La Perla de Guácimo
- Terreno: 322,95 m²
- Construcción: 79,50 m²
- Habitaciones: 3
- Baños: 1
Cuenta con cochera, lavandería y corredor. Presenta diferencias entre plano y medición en campo.
- Precio inicial: ¢15.818.000
- Descuento: 15%
- Precio final: ¢13.445.300
Más información de la propiedad.
5. Casa en Golfito, Puntarenas – ¢19.485.450
- Ubicación: Cerca de pulpería Jireth
- Terreno: 142,66 m²
- Construcción: 114,50 m²
- Habitaciones: 3
- Baños: 1
Incluye sala, comedor, cocina, área de lavado y corredor.
- Precio inicial: ¢20.511.000
- Descuento: 5%
- Precio final: ¢19.485.450
Más información de la propiedad.
6. Casa en Guápiles, Pococí – ¢19.993.500
- Ubicación: Cascadas 1 del Hogar Betel
- Folio: 7-121711-000
- Terreno: 227,86 m²
- Construcción: 93,50 m²
- Habitaciones: 3
- Baños: 2
Dispone de cochera, lavandería y zona verde. Requiere mejoras para optar por financiamiento.
- Precio inicial: ¢22.215.000,00
- Descuento: 10%
- Precio final: ¢19.993.500,00
Más información de la propiedad.
Cómo adquirir un bien del BCR
El proceso incluye seis pasos:
- Identificar la propiedad de interés
- Descargar el formulario de oferta de compra
- Leer las condiciones del proceso
- Completar el formulario
- Firmar y preparar el sobre
- Entregar la oferta en oficinas
Las ventas pueden realizarse por concurso o de forma directa.
Condiciones de financiamiento
El BCR ofrece opciones de crédito para estos bienes:
- Financiamiento hasta 100%
- Plazos de hasta 30 años en vivienda
- Tasas desde 8% en colones o condiciones en dólares
- 0% en gastos de formalización y avalúo
- Posibilidad de financiar mejoras hasta un 80% del presupuesto
Reglamento de venta
El proceso se rige por el Reglamento de Venta de Bienes Adjudicados del BCR, el cual regula la administración, valoración y venta de estos inmuebles.
El documento establece que la venta debe basarse en avalúos técnicos. También permite aplicar descuentos para facilitar la colocación de los bienes.
Además, define que las ofertas se tramitan mediante formularios oficiales. Estas pueden presentarse incluso por medios electrónicos, salvo casos de concurso.
Para consultas o citas:
- Teléfono: 2547-7099
- Correo: consultasbienesbcr@bancobcr.com
- Ubicación: 2.º piso, Oficinas Centrales, avenidas 0-2, calle 6, San José
Puede ver más propiedades en: https://ventadebienes.bancobcr.com/wps/portal/bcrb
Nota: Esta lista corresponde a las casas publicadas por el Banco de Costa Rica hasta el 27 de marzo del 2026. Los precios, los descuentos y la disponibilidad de las propiedades están sujetas a cambios del banco.