Economía

BCR remata casas desde ¢8 millones con hasta 35% de descuento y 100% de financiamiento

El Banco de Costa Rica ofrece viviendas adjudicadas en varias provincias con rebajas y opciones de crédito accesibles

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Por Damián Arroyo C.
Casas desde ¢8 millones con descuentos y financiamiento total destacan entre la oferta de bienes adjudicados del BCR.
Casas desde ¢8 millones con descuentos y financiamiento total destacan entre la oferta de bienes adjudicados del BCR. (Gemini/Generada con IA)







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Damián Arroyo C.

Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

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