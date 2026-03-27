BCR remata casas desde ¢8 millones con hasta 35% de descuento y 100% de financiamiento

Casas desde ¢8 millones con descuentos y financiamiento total destacan entre la oferta de bienes adjudicados del BCR.

El Banco de Costa Rica (BCR) puso a disposición varias viviendas adjudicadas con precios que parten desde ¢8 millones.

Las propiedades incluyen descuentos de hasta 35% y opciones de financiamiento de hasta el 100%, según condiciones del banco.

Las casas se ubican en distintas zonas del país.

1. Casa en Chacarita, Puntarenas – ¢8.002.150

Casa en Chacarita de Puntarenas con 3 habitaciones, 1 baño y área de lavado. Ubicada en barrio 20 de noviembre. Se vende de contado y requiere gestión de servicio eléctrico. (BCR/Cortesía)

Ubicación: Barrio 20 de noviembre, avenida 11, 40 m oeste de calle 122

Barrio 20 de noviembre, avenida 11, 40 m oeste de calle 122 Terreno: 100,78 m²

100,78 m² Construcción: 101,75 m²

101,75 m² Habitaciones: 3

3 Baños: 1

La vivienda cuenta con sala, comedor, cocina, área de lavado y tendido. Se vende solo de contado. El comprador debe gestionar el servicio eléctrico.

Precio inicial: ¢12.311.000

¢12.311.000 Descuento: 35%

35% Precio final: ¢8.002.150

Más información de la propiedad.

2. Casa en Líbano, Tilarán – ¢9.119.500

Casa en Líbano de Tilarán con 3 habitaciones, 1 baño y zona verde. Ubicada cerca de la iglesia de Maravilla. Incluye sala-comedor, cocina y cuarto de pilas. (BCR/Cortesía)

Ubicación: 300 m norte de la Iglesia Católica de Maravilla

300 m norte de la Iglesia Católica de Maravilla Terreno: 251,62 m²

251,62 m² Construcción: 67,50 m²

67,50 m² Habitaciones: 3

3 Baños: 1

Incluye sala-comedor, cocina, cuarto de pilas y zona verde.

Precio inicial: ¢14.030.000

¢14.030.000 Descuento: 35%

35% Precio final: ¢9.119.500

Más información de la propiedad.

3. Casa en Upala, Alajuela – ¢12.246.500

Casa en Las Delicias de Upala con 3 habitaciones y 1 baño. Tiene corredor y zona verde. Requiere mejoras para financiamiento. Ubicada cerca del Ebais local. (BCR/Cortesía)

Ubicación: Las Delicias, cerca del Ebais

Las Delicias, cerca del Ebais Terreno: 259,83 m²

259,83 m² Construcción: 135,00 m²

135,00 m² Habitaciones: 3

3 Baños: 1

La propiedad tiene sala, comedor, cocina, corredor y zona verde. Requiere mejoras para asegurar el financiamiento.

Precio inicial: ¢17.495.000

¢17.495.000 Descuento: 30%

30% Precio final: ¢12.246.500

Más información de la propiedad.

4. Casa en Guácimo, Limón – ¢13.445.300

Casa en La Perla de Guácimo con 3 habitaciones, 1 baño y cochera. Incluye lavandería y corredor. Presenta diferencias entre plano y medición en campo. (BCR/Cortesía)

Ubicación: La Perla de Guácimo

La Perla de Guácimo Terreno: 322,95 m²

322,95 m² Construcción: 79,50 m²

79,50 m² Habitaciones: 3

3 Baños: 1

Cuenta con cochera, lavandería y corredor. Presenta diferencias entre plano y medición en campo.

Precio inicial: ¢15.818.000

¢15.818.000 Descuento: 15%

15% Precio final: ¢13.445.300

Más información de la propiedad.

5. Casa en Golfito, Puntarenas – ¢19.485.450

Casa en Golfito con 3 habitaciones, 1 baño y área de lavado. Ubicada cerca de pulpería Jireth. Incluye sala, comedor, cocina y corredor. (BCR/Cortesía)

Ubicación: Cerca de pulpería Jireth

Cerca de pulpería Jireth Terreno: 142,66 m²

142,66 m² Construcción: 114,50 m²

114,50 m² Habitaciones: 3

3 Baños: 1

Incluye sala, comedor, cocina, área de lavado y corredor.

Precio inicial: ¢20.511.000

¢20.511.000 Descuento: 5%

5% Precio final: ¢19.485.450

Más información de la propiedad.

6. Casa en Guápiles, Pococí – ¢19.993.500

Casa en Guápiles de Pococí con 3 habitaciones y 2 baños. Tiene cochera y zona verde. Ubicada en Cascadas 1. Requiere mejoras para financiamiento. (BCR/Cortesía)

Ubicación: Cascadas 1 del Hogar Betel

Cascadas 1 del Hogar Betel Folio: 7-121711-000

7-121711-000 Terreno: 227,86 m²

227,86 m² Construcción: 93,50 m²

93,50 m² Habitaciones: 3

3 Baños: 2

Dispone de cochera, lavandería y zona verde. Requiere mejoras para optar por financiamiento.

Precio inicial: ¢22.215.000,00

¢22.215.000,00 Descuento: 10%

10% Precio final: ¢19.993.500,00

Más información de la propiedad.

Cómo adquirir un bien del BCR

El proceso incluye seis pasos:

Identificar la propiedad de interés Descargar el formulario de oferta de compra Leer las condiciones del proceso Completar el formulario Firmar y preparar el sobre Entregar la oferta en oficinas

Las ventas pueden realizarse por concurso o de forma directa.

Condiciones de financiamiento

El BCR ofrece opciones de crédito para estos bienes:

Financiamiento hasta 100%

Plazos de hasta 30 años en vivienda

en vivienda Tasas desde 8% en colones o condiciones en dólares

o condiciones en dólares 0% en gastos de formalización y avalúo

Posibilidad de financiar mejoras hasta un 80% del presupuesto

Reglamento de venta

El proceso se rige por el Reglamento de Venta de Bienes Adjudicados del BCR, el cual regula la administración, valoración y venta de estos inmuebles.

El documento establece que la venta debe basarse en avalúos técnicos. También permite aplicar descuentos para facilitar la colocación de los bienes.

Además, define que las ofertas se tramitan mediante formularios oficiales. Estas pueden presentarse incluso por medios electrónicos, salvo casos de concurso.

Para consultas o citas:

Teléfono: 2547-7099

2547-7099 Correo: consultasbienesbcr@bancobcr.com

consultasbienesbcr@bancobcr.com Ubicación: 2.º piso, Oficinas Centrales, avenidas 0-2, calle 6, San José

Puede ver más propiedades en: https://ventadebienes.bancobcr.com/wps/portal/bcrb

Nota: Esta lista corresponde a las casas publicadas por el Banco de Costa Rica hasta el 27 de marzo del 2026. Los precios, los descuentos y la disponibilidad de las propiedades están sujetas a cambios del banco.