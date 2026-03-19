BCE advierte del impacto de la guerra de Medio Oriente en la inflación

El BCE opta por la cautela al mantener las tasas, mientras crecen los temores por inflación y desaceleración económica.

Fráncfort, Alemania. El Banco Central Europeo (BCE) mantuvo la tasa de interés en 2% tras su reunión de este jueves, pese a que el aumento de los precios de la energía por el conflicto en Oriente Medio “tendrá un impacto significativo en la inflación”.

El emisor de la eurozona recortó sus previsiones de crecimiento a 0,9% para 2026 frente a un pronóstico de 1,2% estimado en diciembre. Pero en sintonía con las expectativas de los analistas mantuvo la tasa directriz de interés en 2%, por sexta vez consecutiva.

El BCE destacó que la guerra en Medio Oriente “aumentó considerablemente la incertidumbre sobre las perspectivas”, con el riesgo de una mayor inflación y un menor crecimiento económico.

El consejo de gobernadores del BCE declaró que está decidido a “garantizar la estabilización de la inflación en el objetivo del 2% a mediano plazo”.

La inflación en la zona euro, integrada por 21 países de la UE, se situó en febrero en un 1,9% interanual, dos décimas más que en enero.

El conflicto de Irán contra Estados Unidos e Israel desestabilizó el mercado energético y empujó el precio del barril de Brent del mar del Norte por encima de los 110 dólares, agitando los temores de un impacto para la economía global.

El BCE, que excepcionalmente incorporó datos más tardíos en su análisis, incluyendo información hasta el 11 de marzo, indicó que la guerra “tendría un impacto significativo en la inflación a corto plazo debido al aumento de los precios de la energía”.

“Sus implicaciones a medio plazo dependerán tanto de la intensidad y la duración del conflicto como de la forma en que los precios de la energía afecten a los precios al consumidor y a la economía”, afirmó.