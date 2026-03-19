Economía

BCE advierte del impacto de la guerra de Medio Oriente en la inflación

El Banco Central Europeo (BCE) mantuvo las tasas de interés, pero reconoce un escenario más incierto para la economía.

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Por AFP
El BCE opta por la cautela al mantener las tasas, mientras crecen los temores por inflación y desaceleración económica.







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