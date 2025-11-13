Bayer abre nueva planta en Alajuela y anuncia 300 empleos

La nueva planta de Bayer en Alajuela busca ampliar el acceso a anticonceptivos y contratará a 300 personas.

La empresa alemana Bayer inauguró en Coyol Free Zone, Alajuela, su nueva planta farmacéutica, una instalación que proyecta generar 300 nuevos empleos y que iniciará operaciones en 2026.

Esta planta se especializará en la fabricación de anticonceptivos de larga duración reversibles, como los implantes hormonales. El objetivo es mejorar el acceso a la planificación familiar en países con ingresos bajos y medios, a través de programas internacionales como los del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).

Actualmente, ya hay 90 personas contratadas en esta operación, que se extenderá hasta alcanzar las 300 plazas. Entre los perfiles requeridos se encuentran técnicos de mantenimiento, analistas físicos y microbiológicos, inspectores de calidad, farmacéuticos, operarios, personal de bodega, supervisores y líderes de producción. Las postulaciones pueden realizarse a través del sitio web o el perfil de LinkedIn de Bayer.

La planta abarca 28.000 metros cuadrados y recibió la certificación LEED Silver, además de la Bandera Azul Ecológica como construcción sostenible. Al igual que el resto de las operaciones de Bayer en Costa Rica, cuenta con la certificación Carbono Neutral.

Con esta expansión, Bayer suma cinco operaciones en el país. Además de esta nueva planta en Alajuela, opera una planta de dispositivos médicos en Heredia, un centro de servicios globales que da soporte a toda América, y dos instalaciones de investigación y desarrollo agrícola.

Jimmy Suazo, gerente general de Bayer Medical Alajuela, explicó que la decisión de establecer esta nueva operación responde a la ubicación estratégica del país y a la calidad del talento humano costarricense.

Por su parte, Indiana Trejos, viceministra de Comercio Exterior, destacó que esta inauguración refleja la capacidad de Costa Rica para atraer inversión extranjera en sectores de alto valor agregado.

En la misma línea, Laura López, gerente general de Procomer, afirmó que el proyecto representa una muestra de la solidez del país como socio estratégico para empresas globales que buscan un crecimiento sostenible.

La construcción de esta planta inició en 2020. Bayer prevé iniciar operaciones en 2026.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue investigada y seleccionada por un periodista y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.