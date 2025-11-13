Economía

Bayer abre nueva planta en Alajuela y anuncia 300 empleos

Planta producirá implantes hormonales para programas internacionales en países de ingresos bajos y medios

EscucharEscuchar
Por Damián Arroyo C.
Bayer Medical, planta en Coyol de Alajuela
La nueva planta de Bayer en Alajuela busca ampliar el acceso a anticonceptivos y contratará a 300 personas. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaBayerEmpleoAlajuela
Damián Arroyo C.

Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.