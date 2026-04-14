Banco Popular vende casas y lotes desde ¢2,5 millones con descuentos y financiamiento del 100%

El Banco Popular y de Desarrollo Comunal mantiene a la venta propiedades adjudicadas con precios desde ¢2.593.934,05 y descuentos de hasta 55% sobre el valor del avalúo, según su catálogo más reciente.
Las opciones incluyen terrenos y algunas propiedades con construcciones, por lo que en varios casos el comprador debe asumir inversiones adicionales.
Estas son las propiedades con menor precio dentro del catálogo:
1. Terreno en Upala, Yolillal (Alajuela)
- Precio de venta: ¢2.593.934,05
- Precio de avalúo: ¢5.764.297,88
- Descuento: 55%
- Cuota aproximada: ¢11.866,20
Terreno con restos de construcción en demolición. No es habitable.
Más información de la propiedad.
2. Terreno en Upala, Yolillal (Alajuela)
- Precio de venta: ¢3.473.529,77
- Precio de avalúo: ¢6.315.508,68
- Descuento: 45%
- Cuota aproximada: ¢15.889,99
Terreno sembrado de piña. El cultivo no forma parte de la venta.
Más información de la propiedad.
3. Terreno en Upala, sector Barrantes (Alajuela)
- Precio de venta: ¢4.633.744,05
- Precio de avalúo: ¢7.128.837,00
- Descuento: 35%
- Cuota aproximada: ¢21.197,51
Lote cubierto de maleza y sin servicios públicos.
Más información de la propiedad.
4. Propiedad en Guatuso, Buena Vista (Alajuela)
- Precio de venta: ¢4.678.015,95
- Precio de avalúo: ¢10.395.591,00
- Descuento: 55%
- Cuota aproximada: ¢21.400,03
Incluye casa en estado deficiente y desmantelada.
Más información de la propiedad.
5. Terreno en Puntarenas, El Roble
- Precio de avalúo: ¢4.092.442,00
- Cuota aproximada: ¢18.721,27
- Sin descuento
Terreno con restos de construcción en demolición.
Más información de la propiedad.
6. Terreno en Alajuelita, San Josecito (San José)
- Precio de avalúo: ¢4.657.840,00
- Cuota aproximada: ¢21.307,73
- Sin descuento
Más información de la propiedad.
7. Terreno en Coto Brus, Agua Buena (Puntarenas)
- Precio de avalúo: ¢4.701.036,00
- Cuota aproximada: ¢21.505,34
- Sin descuento
Terreno en verde con maleza y sin servicios públicos.
Más información de la propiedad.
8. Terreno en San Carlos, Cutris (Alajuela)
- Precio de venta: ¢5.843.327,60
- Precio de avalúo: ¢10.624.232,00
- Descuento: 45%
- Cuota aproximada: ¢26.730,86
Incluye vivienda en estado regular que requiere reparaciones.
Más información de la propiedad.
Condiciones de compra
Según informó el Banco Popular las propiedades se venden en el estado en que se encuentran. El comprador debe asumir:
- Limpieza o demolición
- Trámites municipales
- Instalación de servicios
- Delimitación del terreno
- Ajustes legales o topográficos
Cómo participar
Para ofertar, el banco solicita:
- Formulario oficial
- Documento de identidad
- Garantía del 1% del valor
Para más información puede ingresar acá.
Financiamiento
El Banco Popular ofrece:
- Hasta 100% de financiamiento
- Plazos de hasta 360 meses
- Sin comisión de formalización
Para ver más propiedades puede ingresar a este enlace.
Nota: Esta lista corresponde a las casas y propiedades publicadas por el Banco Popular hasta el 9 de abril del 2026. Los precios, los descuentos y la disponibilidad de las propiedades están sujetas a cambios.