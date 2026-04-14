Banco Popular vende casas y lotes desde ¢2,5 millones con descuentos y financiamiento del 100%

Propiedades baratas del Banco Popular se ofrecen con financiamiento total. Estas son las opciones ordenadas de menor a mayor precio.

El Banco Popular y de Desarrollo Comunal mantiene a la venta propiedades adjudicadas con precios desde ¢2.593.934,05 y descuentos de hasta 55% sobre el valor del avalúo, según su catálogo más reciente.

Las opciones incluyen terrenos y algunas propiedades con construcciones, por lo que en varios casos el comprador debe asumir inversiones adicionales.

Estas son las propiedades con menor precio dentro del catálogo:

1. Terreno en Upala, Yolillal (Alajuela)

Precio de venta: ¢2.593.934,05

Precio de avalúo: ¢5.764.297,88

Descuento: 55%

Cuota aproximada: ¢11.866,20

Terreno con restos de construcción en demolición. No es habitable.

Más información de la propiedad.

2. Terreno en Upala, Yolillal (Alajuela)

Precio de venta: ¢3.473.529,77

Precio de avalúo: ¢6.315.508,68

Descuento: 45%

Cuota aproximada: ¢15.889,99

Terreno sembrado de piña. El cultivo no forma parte de la venta.

Más información de la propiedad.

3. Terreno en Upala, sector Barrantes (Alajuela)

Precio de venta: ¢4.633.744,05

Precio de avalúo: ¢7.128.837,00

Descuento: 35%

Cuota aproximada: ¢21.197,51

Lote cubierto de maleza y sin servicios públicos.

Más información de la propiedad.

4. Propiedad en Guatuso, Buena Vista (Alajuela)

Precio de venta: ¢4.678.015,95

Precio de avalúo: ¢10.395.591,00

Descuento: 55%

Cuota aproximada: ¢21.400,03

Incluye casa en estado deficiente y desmantelada.

Más información de la propiedad.

5. Terreno en Puntarenas, El Roble

Precio de avalúo: ¢4.092.442,00

Cuota aproximada: ¢18.721,27

Sin descuento

Terreno con restos de construcción en demolición.

Más información de la propiedad.

6. Terreno en Alajuelita, San Josecito (San José)

Precio de avalúo: ¢4.657.840,00

Cuota aproximada: ¢21.307,73

Sin descuento

Más información de la propiedad.

7. Terreno en Coto Brus, Agua Buena (Puntarenas)

Precio de avalúo: ¢4.701.036,00

Cuota aproximada: ¢21.505,34

Sin descuento

Terreno en verde con maleza y sin servicios públicos.

Más información de la propiedad.

8. Terreno en San Carlos, Cutris (Alajuela)

Precio de venta: ¢5.843.327,60

Precio de avalúo: ¢10.624.232,00

Descuento: 45%

Cuota aproximada: ¢26.730,86

Incluye vivienda en estado regular que requiere reparaciones.

Más información de la propiedad.

Condiciones de compra

Según informó el Banco Popular las propiedades se venden en el estado en que se encuentran. El comprador debe asumir:

Limpieza o demolición

Trámites municipales

Instalación de servicios

Delimitación del terreno

Ajustes legales o topográficos

Cómo participar

Para ofertar, el banco solicita:

Formulario oficial

Documento de identidad

Garantía del 1% del valor

Para más información puede ingresar acá.

Financiamiento

El Banco Popular ofrece:

Hasta 100% de financiamiento

Plazos de hasta 360 meses

Sin comisión de formalización

Para ver más propiedades puede ingresar a este enlace.

Nota: Esta lista corresponde a las casas y propiedades publicadas por el Banco Popular hasta el 9 de abril del 2026. Los precios, los descuentos y la disponibilidad de las propiedades están sujetas a cambios.