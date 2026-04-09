Economía

Banco Popular vende casas y lotes con rebajas de hasta 55% y 100% de financiamiento

La entidad financiera ofrece lotes y propiedades adjudicadas en zonas rurales con rebajas importantes, aunque muchas requieren inversión adicional

EscucharEscuchar
Por Damián Arroyo C.
Propiedades desde ¢2,5 millones forman parte de la oferta del Banco Popular, con descuentos y opciones de financiamiento.
Propiedades desde ¢2,5 millones forman parte de la oferta del Banco Popular, con descuentos y opciones de financiamiento. (Gamini/Generada con IA)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaRemateRemate de propiedadesBanco Popular
Damián Arroyo C.

Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.