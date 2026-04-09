Banco Popular vende casas y lotes con rebajas de hasta 55% y 100% de financiamiento

Propiedades desde ¢2,5 millones forman parte de la oferta del Banco Popular, con descuentos y opciones de financiamiento.

El Banco Popular y de Desarrollo Comunal mantiene a la venta propiedades adjudicadas con precios que parten desde ¢2.593.934 y descuentos de hasta 55% sobre el valor del avalúo, según su catálogo más reciente.

Las opciones incluyen principalmente terrenos en zonas rurales y algunas propiedades con construcciones en mal estado, por lo que en varios casos se requiere inversión adicional para su uso.

Propiedades más baratas disponibles

Estas son las propiedades con menor precio dentro del catálogo:

1. Terreno en Upala, Yolillal (Alajuela)

Precio de avalúo: ¢5.764.297,88

Precio de venta: ¢2.593.934,05

Descuento: 55%

Cuota aproximada: ¢11.866,20

Terreno con restos de construcción en demolición. No es habitable.

Más información de la propiedad.

2. Terreno en Upala, Yolillal (Alajuela)

Precio de avalúo: ¢6.315.508,68

Precio de venta: ¢3.473.529,77

Descuento: 45%

Cuota aproximada: ¢15.889,99

Terreno sembrado de piña. El cultivo no forma parte de la venta.

Más información de la propiedad.

3. Terreno en Puntarenas, El Roble

Precio de venta: ¢4.092.442,00

Cuota aproximada: ¢18.721,27

Terreno con restos de construcción en demolición.

Más información de la propiedad.

4. Terreno en Coto Brus, Agua Buena (Puntarenas)

Precio de venta: ¢4.701.036,00

Cuota aproximada: ¢21.505,34

Terreno en verde con maleza y sin servicios públicos.

Más información de la propiedad.

5. Terreno en Alajuelita, San Josecito (San José)

Precio de venta: ¢4.657.840,00

Cuota aproximada: ¢21.307,73

Ubicado en zona de alto riesgo por deslizamientos y sin acceso a servicios básicos.

Más información de la propiedad.

6. Propiedad en Guatuso, Buena Vista (Alajuela)

Precio de avalúo: ¢10.395.591,00

Precio de venta: ¢4.678.015,95

Descuento: 55%

Casa en estado deficiente que requiere reconstrucción.

Más información de la propiedad.

7. Terreno en San Carlos, Cutris (Alajuela)

Precio de avalúo: ¢10.624.232,00

Precio de venta: ¢5.843.327,60

Descuento: 45%

Incluye vivienda en estado regular que requiere reparaciones.

Más información de la propiedad.

8. Terreno en Upala, sector Barrantes (Alajuela)

Precio de avalúo: ¢7.128.837,00

Precio de venta: ¢4.633.744,05

Descuento: 35%

Lote cubierto de maleza y sin servicios públicos.

Más información de la propiedad.

Cómo participar en la compra

Las personas interesadas deben presentar una oferta mediante el formulario oficial del Banco Popular, debidamente completado y firmado.

Entre los requisitos establecidos se encuentran:

Adjuntar copia de la cédula de identidad si es persona física o la personería jurídica si se trata de una empresa.

Incluir copia de la cédula del representante legal en caso de persona jurídica.

Presentar el comprobante de pago del 1% del precio de venta como garantía de participación.

Las ofertas se pueden enviar al correo RecepcionOfertasBienesAdjudicados@bp.fi.cr o entregarse en sobre cerrado en la agencia del banco más cercana, hasta dos días antes del cierre del concurso.

El banco agregó que las propiedades se venden en el estado físico en que se encuentran, según lo indicado en el expediente, el plano catastrado y la información del Registro Nacional.

Opciones de financiamiento

El Banco Popular ofrece financiamiento para quienes deseen adquirir estas propiedades.

Las condiciones del plan incluyen:

Financiamiento de hasta 100% del valor del bien .

. Plazo máximo de 360 meses .

. Sin comisión de formalización ni comisión de salida .

. No se cobra avalúo en el proceso.

En colones, la tasa de interés se calcula con base en la Tasa Básica Pasiva vigente, mientras que en dólares corresponde a la tasa Prime más tres puntos porcentuales.

Entre los requisitos para solicitar el crédito se encuentran la constancia de salario o pensión, orden patronal, estados de cuenta de deudas y documentos de identificación.

Nota: Esta lista corresponde a las casas y propiedades publicadas por el Banco Popular hasta el 9 de abril del 2026. Los precios, los descuentos y la disponibilidad de las propiedades están sujetas a cambios.