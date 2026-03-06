Economía

Banco Popular vende casas y lotes con rebajas de hasta 65% y 100% de financiamiento

El banco publicó un catálogo con propiedades adjudicadas en distintas zonas del país y ofrece financiamiento de hasta 360 meses para adquirirlas

EscucharEscuchar
Por Damián Arroyo C.
El Banco Popular vende casas y lotes adjudicados con precios rebajados. Estas son algunas de las propiedades más baratas y los requisitos para participar.
El Banco Popular vende casas y lotes adjudicados con precios rebajados. Estas son algunas de las propiedades más baratas y los requisitos para participar. (Gemini/Generada con IA)







Damián Arroyo C.

