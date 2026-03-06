Banco Popular vende casas y lotes con rebajas de hasta 65% y 100% de financiamiento

El Banco Popular vende casas y lotes adjudicados con precios rebajados. Estas son algunas de las propiedades más baratas y los requisitos para participar.

El Banco Popular y de Desarrollo Comunal puso a la venta decenas de casas, lotes y propiedades adjudicadas con descuentos que alcanzan hasta 65% sobre el valor del avalúo, como parte de su catálogo de bienes correspondiente a marzo de 2026.

Las propiedades están ubicadas en distintas zonas del país y pueden adquirirse mediante oferta directa. Además, el banco ofrece financiamiento con plazos de hasta 360 meses y posibilidad de cubrir hasta 100% del valor del inmueble, según las condiciones del plan de inversión para compra de bienes adjudicados.

Entre las opciones disponibles destacan algunas propiedades con precios bajos o rebajas importantes frente al avalúo.

Cinco propiedades con precios bajos o fuertes rebajas

A continuación, cinco de las propiedades que resaltan por su precio accesible o por el tamaño del descuento frente al avalúo publicado por el Banco Popular.

1. Lote en Santiago de Puriscal

Precio de venta: ¢4.741.333,00

Precio de avalúo: ¢4.741.333,00

Ver más información acá.

2. Propiedad/Parqueo en Hatillo, San José

Precio de venta: ¢5.294.743,00

Precio de avalúo: ¢5.294.743,00

Más información acá.

3. Propiedad en Desamparados, Damas

Precio de venta: ¢10.767.892,00

Precio de avalúo: ¢10.767.892,00

Más información acá.

4. Propiedad en San Carlos, Monterrey

Precio de venta: ¢14.728.464,90

Precio de avalúo: ¢32.729.922

Descuento aproximado: 55%

Más información acá.

5. Propiedad en Abangares, Colorado

Precio de venta: ¢9.542.713,25

Precio de avalúo: ¢27.264.895

Rebaja cercana al 65%

Más información acá.

Para ver el catálogo completo puede ingresar acá.

Cómo participar en la compra

Las personas interesadas deben presentar una oferta mediante el formulario oficial del Banco Popular, debidamente completado y firmado.

Entre los requisitos establecidos se encuentran:

Adjuntar copia de la cédula de identidad si es persona física o la personería jurídica si se trata de una empresa.

Incluir copia de la cédula del representante legal en caso de persona jurídica.

Presentar el comprobante de pago del 1% del precio de venta como garantía de participación.

Las ofertas se pueden enviar al correo RecepcionOfertasBienesAdjudicados@bp.fi.cr o entregarse en sobre cerrado en la agencia del banco más cercana, hasta dos días antes del cierre del concurso.

El banco agregó que las propiedades se venden en el estado físico en que se encuentran, según lo indicado en el expediente, el plano catastrado y la información del Registro Nacional.

Opciones de financiamiento

El Banco Popular ofrece financiamiento para quienes deseen adquirir estas propiedades.

Las condiciones del plan incluyen:

Financiamiento de hasta 100% del valor del bien .

. Plazo máximo de 360 meses .

. Sin comisión de formalización ni comisión de salida .

. No se cobra avalúo en el proceso.

En colones, la tasa de interés se calcula con base en la Tasa Básica Pasiva vigente, mientras que en dólares corresponde a la tasa Prime más tres puntos porcentuales.

Entre los requisitos para solicitar el crédito se encuentran la constancia de salario o pensión, orden patronal, estados de cuenta de deudas y documentos de identificación.

Nota: Esta lista corresponde a las casas y propiedades publicadas por el Banco Popular hasta el 6 de marzo del 2026. Los precios, los descuentosy la disponibilidad de las propiedades están sujetas a cambios.