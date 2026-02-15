Economía

Banco Popular remata casas desde ¢5.8 millones con hasta 45% de descuento y 100% de financiamiento

Las viviendas están en Alajuela y Limón. Hay rebajas de hasta 45%.

Por Damián Arroyo C.
Las propiedades parten desde ¢5,8 millones. El banco financia hasta el 100% y no cobra avalúo ni comisión de formalización.
