Banco Popular remata casas desde ¢5.8 millones con hasta 45% de descuento y 100% de financiamiento

El Banco Popular y de Desarrollo Comunal remata varias casas con precios que inician en ¢5.8 millones. Algunas propiedades tienen descuentos de hasta 45% sobre el avalúo y financiamiento de hasta 100% del valor de venta.
Las viviendas se ubican en Alajuela y Limón. El precio mostrado en cada bien corresponde al monto final con el descuento aplicado sobre el avalúo.
1. Casa en Cutris de San Carlos desde ¢5.843.327,60
La opción más económica se ubica en Los Almendros de Cutris, en San Carlos.
- Precio real: ¢10.624.232,00
- Precio de venta: ¢5.843.327,60
- Descuento: 45%
- Cuota aproximada: ¢26.961,99
- Ubicación: Alajuela, San Carlos, Cutris, Los Almendros, costado sur de la plaza de deportes.
- Provincia: Alajuela
- Cantón: San Carlos
- Distrito: Cutris
2. Casa en Guatuso por ¢7.276.913,70
La vivienda se localiza en Buena Vista de Guatuso, en Alajuela.
- Precio real: ¢10.395.591,00
- Precio de venta: ¢7.276.913,70
- Descuento: 30%
- Cuota aproximada: ¢33.576,77
- Ubicación: 1,8 kilómetro noroeste del cruce Costa Ana Calle El Cruce Mónico, casa desmantelada mano izquierda. Otra dirección: 1,1 kilómetro sureste de la Escuela El Cruce Calle Mónico hacia Costa Ana.
- Provincia: Alajuela
- Cantón: Guatuso
- Distrito: Buenavista
3. Casa en Zarcero con 45% de descuento por ¢8.904.952,56
Esta propiedad se ubica en Guadalupe de Zarcero, en Alajuela.
- Precio real: ¢16.190.822,83
- Precio de venta: ¢8.904.952,56
- Descuento: 45%
- Cuota aproximada: ¢41.088,78
- Ubicación: De la Escuela Colonia de Anateri 800 metros al noreste.
- Provincia: Alajuela
- Cantón: Zarcero
- Distrito: Guadalupe
4. Casa en Los Chiles por ¢9.837.956,80
La propiedad se encuentra en Medio Queso de Los Chiles.
- Precio real: ¢10.355.744,00
- Precio de venta: ¢9.837.956,80
- Descuento: 5%
- Cuota aproximada: ¢45.393,80
- Ubicación: Alajuela, Los Chiles, Medio Queso, del Bar Cruceiro 38 metros hacia Coquital.
- Provincia: Alajuela
- Cantón: Los Chiles
- Distrito: Central Los Chiles
5. Casa en Guácimo por ¢9.862.620,70
La vivienda se ubica en Duacarí de Guácimo, en Limón.
- Precio real: ¢10.381.706,00
- Precio de venta: ¢9.862.620,70
- Descuento: 5%
- Cuota aproximada: ¢45.507,60
- Ubicación: 273 metros oeste y 75 metros norte de la entrada a la Escuela, al fondo de servidumbre frente a la Iglesia Católica, última casa al lado derecho.
- Provincia: Limón
- Cantón: Guácimo
- Distrito: Duacarí
6. Casa en Siquirres por ¢11.998.980,50
La propiedad de mayor precio se localiza en La Alegría de Siquirres, Limón.
- Precio real: ¢18.459.970,00
- Precio de venta: ¢11.998.980,50
- Descuento: 35%
- Cuota aproximada: ¢55.365,09
- Ubicación: 250 metros sur de la Iglesia Católica, Proyecto Dimacoto, tercera casa mano derecha, sobre servidumbre de paso.
- Provincia: Limón
- Cantón: Siquirres
- Distrito: La Alegría
Financiamiento para los bienes adjudicados
El banco ofrece un plan de inversión para compra de bienes adjudicados.
- Tasa en colones: Igual a la Tasa Básica Pasiva vigente.
- Tasa en dólares: Tasa Prime más 3 puntos porcentuales para la línea de crédito de vivienda en dólares.
- No se cobra comisión de formalización.
- No se cobran honorarios de formalización salvo trámite con abogado externo o fideicomiso.
- No se cobra comisión de salida.
- No se cobra avalúo.
- Plazo: 360 meses.
- Financiamiento: Hasta 100% del costo del bien.
- Requisitos simples.
- Aplican restricciones.
Consultas:
Teléfono 2104-7273
Correo: ventadebienes@bp.fi.cr
Requisitos para presentar oferta
Toda oferta debe presentarse en el formulario confeccionado por el Banco Popular, con la información completa y la firma del participante.
Se debe adjuntar:
- Fotocopia de cédula si es persona física.
- Personería jurídica si es persona jurídica.
- Copia de cédula del representante legal.
- Comprobante de pago del 1% de garantía de participación, calculado sobre el precio de venta publicado.
Si la opción de pago es con financiamiento parcial o total se debe adjuntar el preanálisis de crédito a nombre del oferente, firmado y sellado por el analista responsable y firmado por el cliente.
Las ofertas se reciben en el correo RecepcionOfertasBienesAdjudicados@bp.fi.cr o en sobre cerrado en la agencia más cercana máximo dos días antes del cierre del concurso.
Las propiedades se venden en el estado físico en que se encuentran. El terreno y los linderos corresponden al plano catastrado y al Registro Nacional. Cualquier diferencia de cabida queda a discreción del comprador, quien exonera al banco de responsabilidad presente o futura.
Dónde ver más propiedades y requisitos completos
Más propiedades disponibles: https://www.bancopopular.fi.cr/venta-de-propiedades/
Requisitos completos para ofertar: https://www.bancopopopular.fi.cr/como-ofertar-para-adquirir-un-bien/
Nota: Esta lista corresponde a las casas publicadas por el Banco Popular hasta el 15 de febrero del 2026. Los precios, los descuentos y la disponibilidad de las propiedades están sujetas a cambios.