Banco Popular remata casas desde ¢5.8 millones con hasta 45% de descuento y 100% de financiamiento

Las propiedades parten desde ¢5,8 millones. El banco financia hasta el 100% y no cobra avalúo ni comisión de formalización. (Imagen con fines ilustrativos).

El Banco Popular y de Desarrollo Comunal remata varias casas con precios que inician en ¢5.8 millones. Algunas propiedades tienen descuentos de hasta 45% sobre el avalúo y financiamiento de hasta 100% del valor de venta.

Las viviendas se ubican en Alajuela y Limón. El precio mostrado en cada bien corresponde al monto final con el descuento aplicado sobre el avalúo.

1. Casa en Cutris de San Carlos desde ¢5.843.327,60

La opción más económica se ubica en Los Almendros de Cutris, en San Carlos.

Precio real: ¢10.624.232,00

¢10.624.232,00 Precio de venta: ¢5.843.327,60

¢5.843.327,60 Descuento: 45%

45% Cuota aproximada: ¢26.961,99

¢26.961,99 Ubicación: Alajuela, San Carlos, Cutris, Los Almendros, costado sur de la plaza de deportes.

Alajuela, San Carlos, Cutris, Los Almendros, costado sur de la plaza de deportes. Provincia: Alajuela

Alajuela Cantón: San Carlos

San Carlos Distrito: Cutris

Más información.

2. Casa en Guatuso por ¢7.276.913,70

La vivienda se localiza en Buena Vista de Guatuso, en Alajuela.

Precio real: ¢10.395.591,00

¢10.395.591,00 Precio de venta: ¢7.276.913,70

¢7.276.913,70 Descuento: 30%

30% Cuota aproximada: ¢33.576,77

¢33.576,77 Ubicación: 1,8 kilómetro noroeste del cruce Costa Ana Calle El Cruce Mónico, casa desmantelada mano izquierda. Otra dirección: 1,1 kilómetro sureste de la Escuela El Cruce Calle Mónico hacia Costa Ana.

1,8 kilómetro noroeste del cruce Costa Ana Calle El Cruce Mónico, casa desmantelada mano izquierda. Otra dirección: 1,1 kilómetro sureste de la Escuela El Cruce Calle Mónico hacia Costa Ana. Provincia: Alajuela

Alajuela Cantón: Guatuso

Guatuso Distrito: Buenavista

Más información.

3. Casa en Zarcero con 45% de descuento por ¢8.904.952,56

Esta propiedad se ubica en Guadalupe de Zarcero, en Alajuela.

Precio real: ¢16.190.822,83

¢16.190.822,83 Precio de venta: ¢8.904.952,56

¢8.904.952,56 Descuento: 45%

45% Cuota aproximada: ¢41.088,78

¢41.088,78 Ubicación: De la Escuela Colonia de Anateri 800 metros al noreste.

De la Escuela Colonia de Anateri 800 metros al noreste. Provincia: Alajuela

Alajuela Cantón: Zarcero

Zarcero Distrito: Guadalupe

Más información.

4. Casa en Los Chiles por ¢9.837.956,80

Medio Queso, del Bar Cruceiro 38 metros hacia Coquital. Provincia Alajuela, cantón Los Chiles, distrito Central Los Chiles. (Banco Popular/Cortesía)

La propiedad se encuentra en Medio Queso de Los Chiles.

Precio real: ¢10.355.744,00

¢10.355.744,00 Precio de venta: ¢9.837.956,80

¢9.837.956,80 Descuento: 5%

5% Cuota aproximada: ¢45.393,80

¢45.393,80 Ubicación: Alajuela, Los Chiles, Medio Queso, del Bar Cruceiro 38 metros hacia Coquital.

Alajuela, Los Chiles, Medio Queso, del Bar Cruceiro 38 metros hacia Coquital. Provincia: Alajuela

Alajuela Cantón: Los Chiles

Los Chiles Distrito: Central Los Chiles

Más información.

5. Casa en Guácimo por ¢9.862.620,70

La vivienda se ubica en Duacarí de Guácimo, en Limón.

Precio real: ¢10.381.706,00

¢10.381.706,00 Precio de venta: ¢9.862.620,70

¢9.862.620,70 Descuento: 5%

5% Cuota aproximada: ¢45.507,60

¢45.507,60 Ubicación: 273 metros oeste y 75 metros norte de la entrada a la Escuela, al fondo de servidumbre frente a la Iglesia Católica, última casa al lado derecho.

273 metros oeste y 75 metros norte de la entrada a la Escuela, al fondo de servidumbre frente a la Iglesia Católica, última casa al lado derecho. Provincia: Limón

Limón Cantón: Guácimo

Guácimo Distrito: Duacarí

Más información.

6. Casa en Siquirres por ¢11.998.980,50

San Isidro de la Alegría, 250 metros sur de la iglesia católica, Proyecto Dimacoto lado derecho. Provincia Limón, cantón Siquirres, distrito La Alegría. (Banco Popular/Cortesía)

La propiedad de mayor precio se localiza en La Alegría de Siquirres, Limón.

Precio real: ¢18.459.970,00

¢18.459.970,00 Precio de venta: ¢11.998.980,50

¢11.998.980,50 Descuento: 35%

35% Cuota aproximada: ¢55.365,09

¢55.365,09 Ubicación: 250 metros sur de la Iglesia Católica, Proyecto Dimacoto, tercera casa mano derecha, sobre servidumbre de paso.

250 metros sur de la Iglesia Católica, Proyecto Dimacoto, tercera casa mano derecha, sobre servidumbre de paso. Provincia: Limón

Limón Cantón: Siquirres

Siquirres Distrito: La Alegría

Más información.

Financiamiento para los bienes adjudicados

El banco ofrece un plan de inversión para compra de bienes adjudicados.

Tasa en colones: Igual a la Tasa Básica Pasiva vigente.

Igual a la Tasa Básica Pasiva vigente. Tasa en dólares: Tasa Prime más 3 puntos porcentuales para la línea de crédito de vivienda en dólares.

Tasa Prime más 3 puntos porcentuales para la línea de crédito de vivienda en dólares. No se cobra comisión de formalización.

No se cobran honorarios de formalización salvo trámite con abogado externo o fideicomiso.

No se cobra comisión de salida.

No se cobra avalúo.

Plazo: 360 meses.

360 meses. Financiamiento: Hasta 100% del costo del bien.

Hasta 100% del costo del bien. Requisitos simples.

Aplican restricciones.

Consultas:

Teléfono 2104-7273

Correo: ventadebienes@bp.fi.cr

Requisitos para presentar oferta

Toda oferta debe presentarse en el formulario confeccionado por el Banco Popular, con la información completa y la firma del participante.

Se debe adjuntar:

Fotocopia de cédula si es persona física.

Personería jurídica si es persona jurídica.

Copia de cédula del representante legal.

Comprobante de pago del 1% de garantía de participación, calculado sobre el precio de venta publicado.

Si la opción de pago es con financiamiento parcial o total se debe adjuntar el preanálisis de crédito a nombre del oferente, firmado y sellado por el analista responsable y firmado por el cliente.

Las ofertas se reciben en el correo RecepcionOfertasBienesAdjudicados@bp.fi.cr o en sobre cerrado en la agencia más cercana máximo dos días antes del cierre del concurso.

Las propiedades se venden en el estado físico en que se encuentran. El terreno y los linderos corresponden al plano catastrado y al Registro Nacional. Cualquier diferencia de cabida queda a discreción del comprador, quien exonera al banco de responsabilidad presente o futura.

Dónde ver más propiedades y requisitos completos

Más propiedades disponibles: https://www.bancopopular.fi.cr/venta-de-propiedades/

Requisitos completos para ofertar: https://www.bancopopopular.fi.cr/como-ofertar-para-adquirir-un-bien/

Nota: Esta lista corresponde a las casas publicadas por el Banco Popular hasta el 15 de febrero del 2026. Los precios, los descuentos y la disponibilidad de las propiedades están sujetas a cambios.