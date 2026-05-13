Economía

Banco Popular alerta sobre intentos de fraude con mensajes falsos

Utilizan el nombre y la imagen del Banco Popular para engañar a clientes. Conozca las señales de alerta y cómo proteger sus cuentas y datos personales

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Por Silvia Ureña Corrales
13/02/2024/ recorrido por bancos. Diferentes ángulos de sus fachadas / en la imagen Banco Popular en San José centro / Foto John Durán
Banco Popular detectó mensajes fraudulentos en WhatsApp que usan su imagen para solicitar depósitos e información confidencial. (JOHN DURAN)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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