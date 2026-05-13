Banco Popular alerta sobre intentos de fraude con mensajes falsos

Banco Popular detectó mensajes fraudulentos en WhatsApp que usan su imagen para solicitar depósitos e información confidencial.

El Banco Popular detectó intentos de fraude mediante mensajes de WhatsApp que utilizan de forma indebida la imagen y el nombre de autoridades institucionales para promover supuestas inversiones o solicitar depósitos desde números no oficiales.

La entidad advirtió que nunca solicita transferencias, depósitos, claves, tokens ni códigos de seguridad por medio de WhatsApp, mensajes o redes sociales. También reiteró que no pide información confidencial por canales no oficiales.

Según el aviso divulgado por el banco, las personas deben evitar responder mensajes sospechosos, no ingresar a enlaces desconocidos y verificar cualquier información únicamente a través de canales oficiales. La institución también pidió desconfiar de promesas de ganancias rápidas o inversiones “urgentes”.

El Banco Popular recomendó que quienes hayan interactuado con este tipo de mensajes cambien sus claves y contacten de inmediato a la entidad para recibir orientación. La institución indicó que mantiene acciones de prevención para proteger la seguridad y confianza de sus clientes.

La entidad recordó que las consultas y reportes pueden realizarse mediante los teléfonos 2202-2020 y 8502-2020, además de sus plataformas oficiales.