BAC lanza advertencia a usuarios por fraude en redes sociales

BAC advirtió sobre la circulación de un video falso creado con inteligencia artificial que suplanta la identidad de su presidente ejecutivo, Federico Odio, para promover inversiones fraudulentas en redes sociales. La entidad indicó que el contenido apareció principalmente en Instagram.

El banco aclaró que Federico Odio no utiliza redes sociales para recomendar inversiones, solicitar información personal ni compartir enlaces relacionados con medios de pago. La entidad pidió a las personas verificar siempre la procedencia de los contenidos antes de interactuar con publicaciones sospechosas.

Según BAC, este tipo de materiales utilizan herramientas de inteligencia artificial para imitar la imagen y la voz de figuras públicas con el fin de generar confianza entre potenciales víctimas. La entidad recordó que las estafas digitales aumentaron en redes sociales y plataformas de mensajería durante los últimos años.

La seguridad digital forma parte de las prioridades señaladas por la entidad financiera. BAC recomendó no ingresar a enlaces compartidos en publicaciones dudosas ni entregar datos sensibles sin confirmar la autenticidad de la fuente.

La entidad también instó a los usuarios a mantenerse atentos ante contenidos relacionados con inversiones rápidas o promesas de ganancias extraordinarias, especialmente cuando utilizan la imagen de empresarios o representantes de instituciones reconocidas.