Economía

BAC lanza advertencia a usuarios por fraude en redes sociales

Un video manipulado con inteligencia artificial encendió las alertas de una entidad bancaria en Costa Rica

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
13/02/2024/ recorrido por bancos. Diferentes ángulos de sus fachadas / en la imagen BAC San José de la rotonda de la bandera, imágenes de la sucursal, instalaciones y cajeros / Foto John Durán
BAC detectó un video falso creado con inteligencia artificial para promover supuestas inversiones fraudulentas en redes sociales. (JOHN DURAN)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCBAC
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.