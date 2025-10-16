Banco Nacional remata casas con hasta un 50% y desde ¢9,9 millones

El Banco Nacional de Costa Rica mantiene abierto el proceso de subasta pública electrónica para varias propiedades en diferentes zonas del país, con descuentos de hasta un 50% en el precio de venta.
Las casas disponibles tienen valor informativo desde ¢9.982.790,38 y se ubican en Heredia, Puntarenas y Alajuela. El proceso de remate cerrará el 23 de octubre de 2025 a las 10 a. m.
Estas son las propiedades, ordenadas de menor a mayor valor:
Heredia, Sarapiquí — ¢9.982.790,38
- Descuento: No aplica
- Habitaciones: 2
- Baños: 1
- Parqueo: 1
- Área del terreno: 346,33 m²
- Área construcción: 74 m²
- Ubicación: Río Frío, de la entrada principal de la Escuela Finca 5, 80 metros norte y 220 metros este
- Más información: vivienda en Sarapiquí
Puntarenas, Buenos Aires — ¢11.659.071,70
- Descuento: 30%
- Valor avalúo: ¢16.655.816,72
- Habitaciones: 2
- Baños: 1
- Área del terreno: 270,64 m²
- Área construcción: 42 m²
- Ubicación: 275 metros norte y 20 metros este de la escuela de Santa Cruz
- Más información: vivienda en Buenos Aires
Alajuela, Upala — ¢13.599.404,18
- Descuento: 10%
- Valor avalúo: ¢15.110.449,09
- Habitaciones: 2
- Baños: 1
- Parqueo: 1
- Área del terreno: 180,01 m²
- Área construcción: 80 m²
- Ubicación: Residencial Upala, 290 metros norte y 95 metros este de la Clínica San Erasmo
- Más información: vivienda en Upala
Puntarenas, Golfito — ¢24.988.824,50
- Descuento: 50%
- Valor avalúo: ¢49.977.649,00
- Habitaciones: 4
- Baños: 2
- Área del terreno: 180 m²
- Área construcción: 166 m²
- Ubicación: Urbanización El Colegio, 75 metros noreste del CTP
- Más información: vivienda en Golfito
Puntarenas, Corredores — ¢31.208.595,89
- Descuento: 50%
- Valor avalúo: ¢62.417.191,77
- Habitaciones: 3
- Baños: 2
- Área del terreno: 225,99 m²
- Área construcción: 215 m²
- Ubicación: Barrio Progreso del Colono, Cd. Neily
- Más información: vivienda en Corredores
Los interesados pueden ingresar al sitio oficial del Banco Nacional para participar en la subasta electrónica, que estará disponible hasta el 23 de octubre de 2025 a las 10 a. m.
Nota: Esta lista corresponde a las casas publicadas por el Banco Nacional hasta el 16 de octubre del 2025. Los precios, los descuentos y la disponibilidad de las propiedades están sujetas a cambios del banco.