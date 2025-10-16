Banco Nacional remata casas con hasta un 50% y desde ¢9,9 millones

El Banco Nacional anunció cinco casas en remate con rebajas hasta del 50% y precios desde ¢9,9 millones. Imagen con fines ilustrativos.

El Banco Nacional de Costa Rica mantiene abierto el proceso de subasta pública electrónica para varias propiedades en diferentes zonas del país, con descuentos de hasta un 50% en el precio de venta.

Las casas disponibles tienen valor informativo desde ¢9.982.790,38 y se ubican en Heredia, Puntarenas y Alajuela. El proceso de remate cerrará el 23 de octubre de 2025 a las 10 a. m.

Estas son las propiedades, ordenadas de menor a mayor valor:

Heredia, Sarapiquí — ¢9.982.790,38

Descuento: No aplica

No aplica Habitaciones: 2

2 Baños: 1

1 Parqueo: 1

1 Área del terreno: 346,33 m²

346,33 m² Área construcción: 74 m²

74 m² Ubicación: Río Frío, de la entrada principal de la Escuela Finca 5, 80 metros norte y 220 metros este

Río Frío, de la entrada principal de la Escuela Finca 5, 80 metros norte y 220 metros este Más información: vivienda en Sarapiquí

Puntarenas, Buenos Aires — ¢11.659.071,70

Descuento: 30%

30% Valor avalúo: ¢16.655.816,72

¢16.655.816,72 Habitaciones: 2

2 Baños: 1

1 Área del terreno: 270,64 m²

270,64 m² Área construcción: 42 m²

42 m² Ubicación: 275 metros norte y 20 metros este de la escuela de Santa Cruz

275 metros norte y 20 metros este de la escuela de Santa Cruz Más información: vivienda en Buenos Aires

Alajuela, Upala — ¢13.599.404,18

Descuento: 10%

10% Valor avalúo: ¢15.110.449,09

¢15.110.449,09 Habitaciones: 2

2 Baños: 1

1 Parqueo: 1

1 Área del terreno: 180,01 m²

180,01 m² Área construcción: 80 m²

80 m² Ubicación: Residencial Upala, 290 metros norte y 95 metros este de la Clínica San Erasmo

Residencial Upala, 290 metros norte y 95 metros este de la Clínica San Erasmo Más información: vivienda en Upala

Puntarenas, Golfito — ¢24.988.824,50

Descuento: 50%

50% Valor avalúo: ¢49.977.649,00

¢49.977.649,00 Habitaciones: 4

4 Baños: 2

2 Área del terreno: 180 m²

180 m² Área construcción: 166 m²

166 m² Ubicación: Urbanización El Colegio, 75 metros noreste del CTP

Urbanización El Colegio, 75 metros noreste del CTP Más información: vivienda en Golfito

Puntarenas, Corredores — ¢31.208.595,89

Descuento: 50%

50% Valor avalúo: ¢62.417.191,77

¢62.417.191,77 Habitaciones: 3

3 Baños: 2

2 Área del terreno: 225,99 m²

225,99 m² Área construcción: 215 m²

215 m² Ubicación: Barrio Progreso del Colono, Cd. Neily

Barrio Progreso del Colono, Cd. Neily Más información: vivienda en Corredores

Los interesados pueden ingresar al sitio oficial del Banco Nacional para participar en la subasta electrónica, que estará disponible hasta el 23 de octubre de 2025 a las 10 a. m.

Nota: Esta lista corresponde a las casas publicadas por el Banco Nacional hasta el 16 de octubre del 2025. Los precios, los descuentos y la disponibilidad de las propiedades están sujetas a cambios del banco.