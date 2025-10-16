Economía

Banco Nacional remata casas con hasta un 50% y desde ¢9,9 millones

Propiedades en Heredia, Puntarenas y Alajuela se subastan con rebajas importantes

Por Damián Arroyo C.
El Banco Nacional anunció cinco casas en remate con rebajas hasta del 50% y precios desde ¢9 millones
El Banco Nacional anunció cinco casas en remate con rebajas hasta del 50% y precios desde ¢9,9 millones. Imagen con fines ilustrativos. (Gemini/Imagen generada con IA)







