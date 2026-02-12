Banco Nacional alerta por aumento de estafas con ‘puntos por caducar’ en San Valentín: así operan los sitios falsos

El BN reportó repunte de fraudes digitales con enlaces falsos sobre puntos por vencer y pidió no ingresar datos desde mensajes o anuncios.

El Banco Nacional (BN) alertó este 12 de febrero de 2026 sobre un incremento en los intentos de fraude digital que utilizan mensajes de texto con el argumento de “puntos por caducar”. La entidad detectó un repunte de estos casos en fechas de alto consumo como el Día del Amor y la Amistad.

La institución informó que aumentaron los reportes de personas que recibieron mensajes SMS donde se les indica que disponen de cierta cantidad de puntos próximos a vencer. El texto invita a canjearlos mediante un enlace que dirige a sitios fraudulentos similares a páginas de compras.

Mensaje de texto fraudulento que suplanta al Banco Nacional y advierte falsamente sobre “puntos por caducar” para dirigir a las personas usuarias a un enlace malicioso. (Banco Nacional/Cortesía)

Según el Banco, los enlaces redirigen a plataformas diseñadas para robar credenciales, datos personales o realizar transacciones no autorizadas. La suplantación simula entornos legítimos de compra.

El BN también detectó mayor circulación de sitios web clonados que imitan páginas oficiales durante temporadas como ingreso a clases y San Valentín.

Los atacantes pagan publicidad en buscadores para posicionar estas páginas falsas. Además, distribuyen enlaces engañosos por WhatsApp, SMS y redes sociales.

La entidad explicó que cuando la persona ingresa sus datos no percibe la suplantación. Esa acción permite que delincuentes ejecuten operaciones desde la banca real.

Cómo operan las estafas

La entidad financiera detalló el modus operandi más frecuente: primero, la persona recibe un mensaje SMS que anuncia una promoción o advierte sobre puntos por vencer. Luego accede al enlace desde el mismo dispositivo móvil. Después ingresa datos personales y de tarjeta sin advertir el fraude.

Finalmente, los delincuentes realizan transacciones no autorizadas en billeteras digitales.

De forma paralela circulan anuncios en la web y redes sociales que inducen hacia enlaces maliciosos.

Recomendaciones para evitar fraudes

El Banco Nacional recordó que la única forma segura de ingresar a sus canales digitales consiste en escribir directamente la dirección oficial www.bncr.fi.cr en el navegador o utilizar la app oficial. Nunca se debe acceder desde enlaces recibidos por mensajes o anuncios.

La entidad recomendó evitar abrir enlaces enviados por WhatsApp, SMS, redes sociales o correo electrónico. También aconsejó activar alertas y notificaciones de movimientos en la App BN y sugirió no realizar transacciones en redes WiFi públicas.

Asimismo, aconsejó desconfiar de mensajes que prometen regalos, canjes o puntos próximos a vencer.

Arnold Pérez, director a.í. de Seguridad e Investigaciones del BN, indicó que estas trampas digitales buscan que la persona entregue sus credenciales al creer que está en un entorno seguro. Añadió que en febrero los estafadores intensifican su actividad ante el aumento de compras y promociones de temporada.

El banco enfatizó que nunca solicita claves, tokens, datos de tarjetas, códigos de seguridad ni información personal por ningún medio.