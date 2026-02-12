Economía

Banco Nacional alerta por aumento de estafas con ‘puntos por caducar’ en San Valentín: así operan los sitios falsos

La entidad detectó más SMS y páginas clonadas que buscan robar datos durante fechas de alto consumo como el Día del Amor y la Amistad

EscucharEscuchar
Por Jailine González Gómez
El BN reportó repunte de fraudes digitales con enlaces falsos sobre puntos por vencer y pidió no ingresar datos desde mensajes o anuncios.
El BN reportó repunte de fraudes digitales con enlaces falsos sobre puntos por vencer y pidió no ingresar datos desde mensajes o anuncios. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGSan ValentínestafasBanco NacionalDía del Amor y la Amistad
Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Periodista de Inteligencia Artificial. Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.