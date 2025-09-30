Economía

Banco Mundial aprueba crédito de $300 millones para Costa Rica

El Banco Mundial aprobó un crédito de $300 millones para Costa Rica. La operación busca mejorar la gestión fiscal y promover la economía verde.

Por Luis Enrique Brenes

El Directorio Ejecutivo del Banco Mundial aprobó, este martes 30 de setiembre, un crédito de $300 millones para Costa Rica. El préstamo se formalizó a tasa variable, con un vencimiento final de 33,5 años y un período de gracia de seis años.








Banco MundialCréditoGestión fiscal
Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

