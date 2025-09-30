Banco Mundial aprueba crédito de $300 millones para Costa Rica

El Directorio Ejecutivo del Banco Mundial aprobó, este martes 30 de setiembre, un crédito de $300 millones para Costa Rica. El préstamo se formalizó a tasa variable, con un vencimiento final de 33,5 años y un período de gracia de seis años.

La operación busca apoyar al gobierno en la mejora de la gestión fiscal y en la promoción de actividades económicas sostenibles que generen nuevos empleos y mejoren la calidad del trabajo, especialmente en comunidades rurales y costeras.

“El respaldo del Banco Mundial nos permite acelerar la modernización de nuestras políticas fiscales y ambientales para consolidar a Costa Rica como referente regional en sostenibilidad y responsabilidad financiera”, afirmó Rudolf Lücke, ministro de Hacienda.

Este préstamo, orientado a políticas de desarrollo en gestión fiscal y crecimiento verde, pone énfasis en mejorar la recaudación de impuestos, la eficiencia del gasto público y la administración de la deuda, según un comunicado de prensa del Banco Mundial.

La optimización en la recaudación se propone mediante ajustes en la gestión de exoneraciones, mientras que la eficiencia del gasto público se fortalecerá con la implementación del Presupuesto por Resultados.

Sobre la gestión de la deuda pública, el Banco Mundial indicó que apoyará a Costa Rica en el desarrollo de mercados de capital y facilitará el acceso a financiamiento en mejores condiciones.

En materia de economía verde, se planea ampliar el programa de Pago por Servicios Ambientales para incluir la biodiversidad, el agua y los ecosistemas marinos; además de establecer un sistema nacional de trazabilidad ganadera. El préstamo también apoya el crecimiento en sectores como la agricultura sostenible y el ecoturismo.

“Este nuevo préstamo refleja la sólida relación de colaboración entre el Banco Mundial y el Gobierno de Costa Rica, basada en la confianza y el compromiso compartido con el crecimiento económico y la protección del medio ambiente”, dijo Carine Clert, gerente de País para Costa Rica y El Salvador del Banco Mundial.