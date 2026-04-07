Economía

Banco Central publica datos de la salud financiera de bancos, cooperativas y financieras de Costa Rica

Informe de Estabilidad Financiera 2025 del BCCR confirma la salud del sistema tras las crisis de Coopeservidores y Desyfin, aunque vigila el crédito de consumo

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Por Arianna Villalobos Solís
Fachada Banco Central de Costa Rica
El BCCR publicó este martes 7 de abril su Informe Anual de Estabilidad Financiera 2025. Entre los hallazgos, la entidad destacó que el crédito en dólares se desacelera y la mora en colones sube por el consumo. (JOHN DURAN/John Durán)







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Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada en Derecho y en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en Periodismo, por la Universidad de Costa Rica. También formó parte de la sección de Política y del proyecto Doble Check.

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