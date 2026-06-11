Economía

Banco Central Europeo sube sus tasas al 2,25% por la inflación causada por la guerra en Irán

Al elevar las tasas, el BCE encarece el crédito, lo que frena el consumo y la inversión. El objetivo es ralentizar la demanda para contener el aumento de los precios

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Por AFP
Primer plano del logo del Banco Central Europeo (BCE) en su edificio central en Frankfurt, con un avión volando en el cielo, destacando su papel en pruebas con la moneda digital CBDC.
El BCE trata de no repetir el error de 2022, cuando se le acusó de haber reaccionado demasiado tarde al aumento de la inflación vinculada a la guerra en Ucrania. (KIRILL KUDRYAVTSEV/Kirill Kudryavtsev / AFP)







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