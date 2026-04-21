Economía

Banco Central Europeo defiende una política monetaria ‘prudente’ ante el conflicto de Irán

El Banco Central Europeo (BCE) alerta sobre efectos inflacionarios de la energía y pide prudencia en tasas

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Por Europa Press
Primer plano del logo del Banco Central Europeo (BCE) en su edificio central en Frankfurt, con un avión volando en el cielo, destacando su papel en pruebas con la moneda digital CBDC.
El BCE advierte riesgos en mercados y crédito privado en medio de crisis internacional. (KIRILL KUDRYAVTSEV/Kirill Kudryavtsev / AFP)







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