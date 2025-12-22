Banco Central aclara funcionamiento del Sinpe para fin e inicio de año

Banco Central asegura la continuidad de Sinpe durante fin e inicio de año, incluidos Sinpe Móvil y pagos en transporte.

El Banco Central de Costa Rica (BCCR) aseguró que todos los servicios automáticos del Sinpe que utiliza la ciudadanía estarán disponibles sin interrupciones durante el fin de año y los primeros días de enero.

Entre los servicios que seguirán funcionando con normalidad se encuentran:

Sinpe Móvil

Transferencias electrónicas entre entidades financieras

Firma Digital

Pago en el transporte público

El BCCR hizo este anuncio para aclarar cualquier confusión que pudiera surgir respecto al funcionamiento del sistema en estas fechas.