Banco Central aclara funcionamiento del Sinpe para fin e inicio de año

El Banco Central de Costa Rica (BCCR) aseguró que todos los servicios automáticos del Sinpe que utiliza la ciudadanía estarán disponibles sin interrupciones durante el fin de año y los primeros días de enero.
Entre los servicios que seguirán funcionando con normalidad se encuentran:
- Sinpe Móvil
- Transferencias electrónicas entre entidades financieras
- Firma Digital
- Pago en el transporte público
El BCCR hizo este anuncio para aclarar cualquier confusión que pudiera surgir respecto al funcionamiento del sistema en estas fechas.