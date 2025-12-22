Economía

Banco Central aclara funcionamiento del Sinpe para fin e inicio de año

La entidad financiera aclaró cómo funcionará Sinpe durante fin e inicio de año, conozca los detalles

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
Banco Central, fachada
Banco Central asegura la continuidad de Sinpe durante fin e inicio de año, incluidos Sinpe Móvil y pagos en transporte. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCSinpeBCCR
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.