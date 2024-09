Clienta del BN con errores en visualización de saldos: ‘Tomé la decisión de cambiar de banco’

Floribeth González Chavarría ha sido clienta del Banco Nacional durante 10 años. Sin embargo, debido a errores en la visualización de sus saldos y la duplicación de débitos por transacciones realizadas, decidió cerrar sus cuentas en la entidad y trasladarlas a un banco privado, luego de que los inconvenientes se repitieran este domingo. La situación comenzó a ser reportada por los usuarios, a través de redes sociales el 22 de setiembre, y la entidad confirmó el fallo.

La variación en el saldo de las cuentas de González fue resuelta al momento de conversar con La Nación este domingo, mediante un aviso del banco, pero ella mantuvo su determinación. “Aunque ya me repusieron el dinero, tomé la decisión de cambiar de banco, ir a cerrar mis cuentas (en el BN), sacar mi plata, desactivar mi Sinpe y empezar de cero por esta situación de vulnerabilidad. Voy a pasarme a un banco privado”, explicó.

González, periodista y propietaria de una agencia de relaciones públicas, aseguró que la decisión no la tomó por voluntad propia. “No lo hago porque yo quería, sino porque esta situación de los cobros y débitos injustificados me está obligando a hacerlo. Aunque agradecemos mucho que el banco se haya tomado la premura de resolvernos, es una situación que en principio no debió haber ocurrido nunca”, recalcó.

La empresaria indicó que tiene tres cuentas en la entidad pública, pero el problema lo está presentando solo en una de ellas. El domingo pasado encontró un faltante de ¢70.000 en sus cuentas y trató de comunicarse con el banco sin éxito. Al día siguiente, le repusieron ¢36.000, quedando pendiente el saldo restante. Sin embargo, el jueves volvió a encontrar una disminución en sus saldos.

Este domingo, ella descubrió un saldo negativo de ¢11.000 en su cuenta, pese a que tenía ¢4.000 disponibles y no había realizado ninguna operación. Indicó que se registró un débito con fecha de mañana lunes por dos compras que había hecho siete días antes y ya se habían debitado.

A las 4:33 p.m. de este domingo, el BN reconoció que, debido a la implementación de una serie de actualizaciones en sus sistemas y plataformas digitales, algunos clientes reportaron contratiempos relacionados con la duplicación de transacciones.

“Hemos recibido cada caso específico, realizado las revisiones correspondientes y aplicado los ajustes necesarios para corregir la situación de cada cliente afectado por este inconveniente”, puntualizó la entidad financiera por escrito.

La entidad ofreció disculpas a los usuarios por los problemas e informó que todos sus sistemas ya operan con normalidad.

Más reportes

Floribeth González no es la única afectada, este domingo 29 de setiembre, pues las quejas continuaban en redes sociales. “Este banco es un desorden, el dinero que tenía en la cuenta lo rebajaron por completo. Mi pregunta es qué clase de ingenieros manejan los sistemas, deberían hacer algo, juegan con los clientes”, escribió una usuaria en Facebook.

“Hoy amanecí con ¢85.000 menos en la cuenta, no contestan las llamadas, ¿quién responde?”, señaló otra usuaria en Instagram.

El pasado 22 de setiembre, el banco señaló luego de la consulta de La Nación: “Es importante aclarar que se trata de un error solamente en la visualización de los saldos. El dinero de todos nuestros clientes permanece seguro en sus cuentas bancarias”.

Al día siguiente, el BN informó que había solucionado el inconveniente en la visualización de los saldos en las cuentas de algunos de sus clientes, y aseguró que está evaluando el impacto que esta situación tuvo en los usuarios. La entidad confirmó que el problema afectó a 100.000 clientes, equivalente al 4% del total.

El BN se comprometió a resolver cualquier caso individual donde el problema persista, y negó que se tratara de un hackeo.