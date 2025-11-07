BAC Credomatic registra fallas en Banca Móvil para usuarios de Android

13/02/2024/ recorrido por bancos. Diferentes ángulos de sus fachadas / en la imagen BAC San José de la rotonda de la bandera, imágenes de la sucursal, instalaciones y cajeros / Foto John Durán

Los usuarios de BAC Credomatic que utilizan dispositivos con sistema operativo Android reportaron, la tarde de este jueves, fallas al intentar ingresar al portal de Banca Móvil.

Ante consultas de La Nación, la entidad financiera confirmó que el problema persiste y que su equipo técnico trabaja en resolverlo.

“Algunos clientes que poseen teléfonos con tecnología Android están sufriendo intermitencia al tratar de ingresar a nuestra Banca Móvil. Por eso recomendamos a los clientes utilizar nuestra Banca en Línea, la aplicación KASH y nuestra red Rapibac para realizar sus gestiones ”, detalló Laura Moreno, vicepresidenta de Relaciones Corporativas de BAC.

“Estamos destinando todos los recursos humanos y tecnológicos necesarios para solventar la situación lo antes posible. Una vez que la situación esté corregida, lo informaremos por nuestros canales oficiales”, agregó.

Algunos usuarios acudieron a las redes sociales de la entidad financiera para reportar los inconvenientes y las molestias derivados de la falla. Varias personas afirmaron que el problema se presentó desde horas de la mañana, mientras que el banco se pronunció hasta pasado el mediodía por medio de un mensaje que hace referencia a la intermitencia del servicio.

Entre los comentarios destacan: “Desde ayer no me deja ingresar, borre la app y la volví a instalar y tampoco funciona”; “Eso debió haber sido publicado desde la mañana. Perdí tiempo llamando a las 10 a. m. para que me dijeran lo mismo”; “Aviso 24 horas tarde, luego de que, imagino muchos como yo, desinstalé e instalé la app infinitas veces”.

Otros, incluso, reportaron tener problemas desde el viernes pasado.