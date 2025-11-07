Economía

BAC Credomatic registra fallas en Banca Móvil para usuarios de Android

Usuarios de BAC Credomatic reportan fallas en la app Banca Móvil para Android. La entidad confirmó la ‘intermitencia’ del servicio y recomienda usar canales alternos.

EscucharEscuchar
Por Arianna Villalobos Solís
13/02/2024/ recorrido por bancos. Diferentes ángulos de sus fachadas / en la imagen BAC San José de la rotonda de la bandera, imágenes de la sucursal, instalaciones y cajeros / Foto John Durán
13/02/2024/ recorrido por bancos. Diferentes ángulos de sus fachadas / en la imagen BAC San José de la rotonda de la bandera, imágenes de la sucursal, instalaciones y cajeros / Foto John Durán (JOHN DURAN)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
BAC CredomaticBanca Móvil
Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada como bachiller en Derecho de la Universidad de Costa Rica. Estudiante activa de bachillerato y licenciatura en Comunicación Colectiva en la misma institución. Trabajó en la sección de política y para el proyecto Doble Check.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.