BAC confirma que fallas en Banca Móvil para usuarios Android persiste este viernes 7 de noviembre

BAC Credomatic confirma que las fallas en su app Banca Móvil para Android continúan este viernes. Conozca qué dice el banco y las quejas de los usuarios.

El BAC Credomatic confirmó que los clientes que utilizan dispositivos con sistema operativo Android continúan reportando, la mañana de este viernes, fallas al intentar ingresar al portal de Banca Móvil.

Los usuarios comenzaron a reportar los inconvenientes desde la mañana del jueves a través de las redes sociales de la entidad financiera.

“Por ahora, solo algunos clientes que poseen teléfonos con tecnología Android continúan con inconvenientes para ingresar a nuestra Banca Móvil y por eso les seguimos recomendando utilizar nuestra Banca en Línea, la aplicación KASH y nuestra red Rapibac para realizar sus gestiones”, detalló el BAC ante consultas de La Nación este viernes.

“Estamos redoblando esfuerzos para solventar la situación lo antes posible. Una vez que la situación esté corregida, lo informaremos por nuestros canales oficiales”, agregó.

Una gran cantidad de usuarios recurrieron a las redes sociales de la entidad financiera para reportar los inconvenientes y las molestias derivados de la falla este jueves.

Varias personas afirmaron que el problema se presentó desde horas de la mañana, mientras que el banco se pronunció hasta pasado el mediodía por medio de un mensaje que hace referencia a la intermitencia del servicio.

Entre los comentarios más recientes destacan: “Ya hoy es viernes 7 de noviembre y la aplicación aún no me sigue funcionando”; “Aún sigue dando problema”; “Estas son las horas y a mí no me sirve. ¿A alguien le sucede lo mismo? Ya son más 24 horas”; “Aún sigue sin funcionar, demasiados usuarios afectados”; y “Ahora está peor se trata de abrir la aplicación y de una vez se cierra sola”.

Algunos usuarios, incluso, reportaron tener problemas desde el viernes pasado.