Economía

BAC cobrará comisión a extranjeros que paguen con tarjeta en dólares; BCR aplica cargo desde 2024

El servicio de conversión dinámica de moneda es completamente opcional: el cliente puede elegir pagar en colones o aceptar la conversión a su moneda

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Por Mónica Cerdas Gómez
Pago con Datáfono
El servicio de conversión dinámica de moneda está diseñado exclusivamente para tarjetahabientes internacionales que realizan compras en Costa Rica utilizando una tarjeta emitida en el extranjero. En esos casos, el cliente tiene la opción de ver el monto en su moneda local antes de confirmar la transacción. (archivo la teja)







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Mónica Cerdas Gómez

Mónica Cerdas Gómez

Periodista de Economía. Graduada en Periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica. Ganadora del Premio Periodismo Bursátil 2022, de la Bolsa Nacional de Valores. Recibió mención honorífica de excelencia de El Financiero, en 2022.

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