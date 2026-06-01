BAC cobrará comisión a extranjeros que paguen con tarjeta en dólares; BCR aplica cargo desde 2024

El servicio de conversión dinámica de moneda está diseñado exclusivamente para tarjetahabientes internacionales que realizan compras en Costa Rica utilizando una tarjeta emitida en el extranjero. En esos casos, el cliente tiene la opción de ver el monto en su moneda local antes de confirmar la transacción.

BAC Credomatic implementó en sus datáfonos una comisión para los tarjetahabientes internacionales que realizan compras en Costa Rica con tarjetas emitidas en el extranjero y optan por pagar en su moneda de origen, en lugar de colones.

El servicio, denominado conversión dinámica de moneda (DCC, por sus siglas en inglés), tendrá una comisión equivalente al 6% del monto total de la transacción. Esta modalidad permite que el comprador extranjero, poco familiarizado con la moneda local, conozca con exactitud cuánto dinero, expresado en la divisa de su país, se le cobrará.

Este tipo de comisión se aplica principalmente a turistas a nivel global. El año pasado, Costa Rica tuvo la visita de 2,9 millones de visitantes quienes introdujeron al país dólares por un monto de $5.552 millones mediante compra de bienes y servicios, según el Banco Central.

Proceso voluntario

El BAC indicó que la comisión corresponde al uso del servicio y que su aceptación es voluntaria por parte del cliente internacional, quien puede decidir si desea utilizarlo o no al momento de efectuar la compra. La entidad agregó que el servicio no tiene costo para los comercios afiliados que aceptan pagos con BAC.

“Este servicio permite al comercio brindar una mejor experiencia de compra a clientes extranjeros ya que les ofrece transparencia en el monto de su compra y evita que ese cliente tenga cargos adicionales por comisiones de su banco emisor y riesgos de tipo de cambio”, dijo Mayid Sauma, vicepresidente de Banca de Personas, Medios de Pago y Pyme del BAC.

Sauma añadió que la funcionalidad ha sido comunicada a los comercios afiliados, quienes son los que habilitan el servicio en sus puntos de venta.

Por su parte, el Banco de Costa Rica (BCR) indicó que mantiene habilitado el servicio de conversión dinámica de moneda desde mediados de 2024. En este caso, el tarjetahabiente extranjero que decida utilizarlo debe asumir una comisión de 4,50%.

“La habilitación de DCC es un servicio proporcionado por socios comerciales al Banco, que permite integrar esta funcionalidad en nuestras soluciones de aceptación de pago. Su objetivo es brindar mayor transparencia a los clientes extranjeros que realizan compras en comercios afiliados”, mencionó la entidad.

Tanto el BAC como el BCR señalaron que la conversión dinámica de moneda representa un beneficio para el tarjetahabiente extranjero y que se trata de una práctica ampliamente utilizada a nivel internacional.

En contraste, el Banco Nacional (BN) no cobra comisión por conversión de moneda en los datáfonos que administra, aseveró José Antonio Vásquez, de la dirección Corporativa de Finanzas de la entidad.