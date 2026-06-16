Economía

AyA abre plazas con salarios de hasta ¢625.000: estos son los requisitos para aplicar

Conozca qué perfil requiere cada plaza y dónde se ubican

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Por Silvia Ureña Corrales
AyA busca personal para cinco plazas operativas y técnicas. Los salarios globales van de ¢488.669 a ¢625.679 mensuales. (Alonso Tenorio)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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