AyA abre plazas con salarios de hasta ¢625.000: estos son los requisitos para aplicar

AyA busca personal para cinco plazas operativas y técnicas. Los salarios globales van de ¢488.669 a ¢625.679 mensuales.

El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) abrió concursos externos para ocupar cinco plazas en áreas operativas y técnicas relacionadas con sistemas de agua potable, mantenimiento de acueductos y conducción. Los puestos ofrecen salarios globales que alcanzan los ¢625.679 mensuales.

Las vacantes están disponibles mediante la Agencia Nacional de Empleo (ANE) y se ubican en distintos puntos del país, entre ellos San José, Escazú y Cartago.

Los requisitos varían según el cargo e incluyen desde primaria completa hasta bachillerato en educación media, además de experiencia laboral y formación técnica específica.

Uno de los puestos corresponde a Técnico en Sistemas de Agua para mantenimiento de acueductos, ubicado en Uruca. La plaza ofrece un salario global de ¢625.679 y requiere formación técnica en mantenimiento de acueductos, fontanería o áreas afines, además de experiencia comprobada.

Otra de las vacantes es para Técnico en Tratamiento de Agua Potable, destacado en la Planta Potabilizadora de San Antonio de Escazú. El puesto también contempla un salario global de ¢625.679 y solicita capacitación técnica relacionada con procesos industriales, abastecimiento de agua potable, industria alimentaria o microbiología.

El AyA también busca un Técnico en Electromecánica y Bombeo, con sede en Guadalupe, Ipís. La plaza requiere conocimientos en sistemas hidráulicos, eléctricos e industriales, así como experiencia en mantenimiento de equipos vinculados con abastecimiento de agua potable.

Entre las oportunidades disponibles figura además un puesto de Oficial General de Sistemas de Agua, ubicado en la conducción de Orosi, Cartago. El salario global es de ¢488.669 y los requisitos incluyen experiencia en labores relacionadas con la especialidad del puesto.

La institución abrió además una vacante para Gestor General de Sistemas de Agua en Guadalupe de Goicoechea. El cargo ofrece un salario global de ¢616.545 y requiere experiencia en áreas como fontanería, albañilería, soldadura, interpretación de planos, sistemas geográficos, mantenimiento de equipos o recursos hídricos.

Las personas interesadas pueden consultar los detalles de cada concurso y gestionar su postulación mediante la Agencia Nacional de Empleo. Las plazas forman parte de los procesos de reclutamiento externo que impulsa la institución para fortalecer la operación de los sistemas de agua potable en el país.