Avianca sumará vuelo diario en Guatemala desde marzo de 2026

Desde marzo de 2026, Avianca ofrecerá tres vuelos diarios entre Ciudad de Guatemala y Flores.

La aerolínea Avianca aumentará a tres las frecuencias diarias en la ruta Ciudad de Guatemala – Flores a partir del 29 de marzo de 2026. Según la compañía, la medida busca fortalecer la conectividad aérea hacia el departamento de Petén y facilitar los viajes por turismo y negocios.

El anuncio se realizó este 19 de febrero de 2026 en Ciudad de Guatemala, como parte del plan de expansión de la red doméstica en el país. Con esta decisión, la compañía amplía su oferta en una de las rutas clave para el acceso al norte guatemalteco.

Según informó la aerolínea, la nueva frecuencia permitirá mayor flexibilidad de horarios y mejores opciones de conexión. La empresa destacó que el incremento responde a la demanda sostenida de pasajeros hacia Flores, punto estratégico para el turismo.

El vicepresidente senior de Desarrollo Corporativo de Avianca, Alejandro Benítez, indicó que el objetivo es consolidar la conectividad interna y facilitar enlaces con otros destinos de la red internacional. Agregó que los viajeros mantendrán acceso al programa LifeMiles y a la oferta de cabina ejecutiva.

Itinerarios con la nueva frecuencia

Con el ajuste, la operación diaria queda de la siguiente forma:

Horarios (Avianca /Avianca)

Las frecuencias identificadas con AV702 y AV703 corresponden al vuelo adicional diario que entrará en operación a finales de marzo.

Los boletos ya están disponibles en el sitio web de la aerolínea, la aplicación móvil, el centro de contacto y agencias de viaje.