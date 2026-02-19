Economía

Avianca sumará vuelo diario en Guatemala desde marzo de 2026

La aerolínea ampliará sus operaciones internas y ofrecerá más horarios para viajar a Petén, una zona clave para el turismo y los negocios en Guatemala

Por Silvia Ureña Corrales
Desde marzo de 2026, Avianca ofrecerá tres vuelos diarios entre Ciudad de Guatemala y Flores.
Desde marzo de 2026, Avianca ofrecerá tres vuelos diarios entre Ciudad de Guatemala y Flores. (Cortesía/Cortesía)







