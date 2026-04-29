Economía

Avance en caso Coopeservidores: Juzgado Concursal tomó una decisión clave para los acreedores

Juzgado Concursal propone la presidencia de la Junta Liquidadora de Coopeservidores. Conozca las funciones de este órgano y qué pasará con los 5.500 acreedores

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Por Arianna Villalobos Solís
Sucursal de Coopeservidores con el logo visible, relacionada con el rechazo de una oferta por parte del Conassif por una porción de su cartera crediticia con atraso menor a 60 días.
El Juzgado Concursal inicia la conformación de la Junta Liquidadora de Coopeservidores. (Albert Marín/Albert Marín)







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Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada en Derecho y en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en Periodismo, por la Universidad de Costa Rica. También formó parte de la sección de Política y del proyecto Doble Check.

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