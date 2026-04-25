Economía

Atención temprana de enfermedades crónicas no es un gasto, es una inversión

Descubra por qué invertir en salud preventiva podría elevar la producción de Costa Rica

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Por José Luis Arce

Es importante plantear, desde un inicio, una idea fundamental: la evidencia indiscutiblemente muestra que, en el caso de las enfermedades crónicas no transmisibles, atención temprana y prevención no es un gasto sino una inversión en el activo productivo más valioso que posee una economía.








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Competencia PerfectaJosé Luis Arce

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