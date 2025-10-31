Economía

Atención notarios: esta es la fecha máxima para retirar Fondo de Garantía

Según el BCR, después de esa fecha, no se podrán realizar más trámites de retiro del Fondo de Garantía

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez
Banco de Costa Rica (BCR)
Según el BCR, 2.366 notarios no han llevado a cabo el trámite. (Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
BCRDNNnotariosFondo de Garantía
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.