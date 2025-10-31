Atención notarios: esta es la fecha máxima para retirar Fondo de Garantía

Según el BCR, 2.366 notarios no han llevado a cabo el trámite.

La Operadora de Pensiones del Banco de Costa Rica (BCR) hizo un llamado a los notarios públicos que aún no han gestionado el retiro del Fondo de Garantía Notarial (FGN).

El plazo máximo vence el próximo domingo 16 de noviembre.

Según esa entidad, después de esa fecha, no se podrán realizar más trámites de retiro, y los montos no reclamados serán trasladados a la Dirección Nacional de Notariado (DNN).

“El último corte arroja que 2.366 notarios no han llevado a cabo el trámite. Nuestro interés es que todos puedan hacer efectivos los recursos que acumularon por años y que les pertenecen de pleno derecho”, señaló José Manuel Ávila, gerente comercial de BCR Operadora de Pensiones.

¿Cómo retirar el FGN?

El retiro del fondo es autogestionable y gratuito, y se realiza de forma virtual. Estos son los pasos:

Ingresando a www.dnn.go.cr

Dirigirse a la pestaña de “Servicios e la DNN”.

En el menú de “Unidad Legal Notarial” elegir “ Devolución del Fondo de Garantía Notarial - Notario habilitado ”.

Completar todos los datos que solicita el formulario que despliega el sistema.

que solicita el formulario que despliega el sistema. Adjuntar el comprobante del Seguro de Responsabilidad Civil Profesional.

del Seguro de Responsabilidad Civil Profesional. Seguir los pasos que le va indicando el sistema, hasta recibir el acuse de recibido, que llegará al correo electrónico que se indicó en el formulario, desde la dirección dnndigital@dnn.go.cr

La DNN dispone de un plazo de 10 días hábiles para revisar la documentación y emitir una resolución final sobre la devolución. En los casos aprobados, se notificará a BCR Pensiones, que procederá con el pago correspondiente.

Las personas con dudas sobre el proceso pueden acudir a las oficinas de la DNN o escribir al correo servicios_uln@dnn.go.cr.

Origen del Fondo de Garantía Notarial

El FGN fue creado en 1998 como un mecanismo obligatorio para cubrir daños y perjuicios económicos ocasionados a terceros en el ejercicio de la función notarial.

Posteriormente, en setiembre de 2021, la Asamblea Legislativa aprobó la liquidación del FGN, sustituyéndolo por una póliza de responsabilidad civil que cumple las mismas funciones de respaldo económico, pero bajo un nuevo esquema de aseguramiento.