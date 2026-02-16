Atención Cartago: Zona Franca La Lima anuncia la llegada de un nuevo centro de trabajo con inversión de $4 millones

Zona Franca La Lima incorpora a WeWork y proyecta más empleo en Cartago con nueva inversión millonaria.

La Zona Franca La Lima (ZFLL) anunció la llegada de WeWork a Cartago con una inversión superior a $4 millones y una capacidad para más de 660 unidades de trabajo. La apertura está prevista para marzo de 2026 y marcará la cuarta sede de la firma en el país.

El desarrollo inmobiliario, propiedad de Garnier & Garnier, informó que la nueva operación fortalecerá el perfil del parque como centro de negocios. Permitirá que empresas de manufactura ya instaladas amplíen procesos de servicios en espacios independientes dentro del mismo complejo.

ZFLL indicó que la propuesta también ofrecerá una alternativa para compañías que inician operaciones sin realizar inversiones iniciales en infraestructura. Este modelo resulta clave para organizaciones bajo régimen de zona franca o servicios globales, así como para firmas que operan en otras zonas y cuentan con talento en el este de la Gran Área Metropolitana.

Las instalaciones tendrán más de 2.900 m². Incluirán un community center, un auditorio para 50 personas, salas de reuniones con capacidad de cuatro a 20 personas, un creative lounge y oficinas privadas.

Fernando Carazo, gerente general de Zona Franca La Lima, explicó que alrededor de 140.000 personas salen de Cartago a trabajar cada día. Señaló que para multinacionales con oficinas en otras provincias que contratan talento cartaginés, la nueva sede funcionará como solución operativa. También afirmó que beneficiará a empresas que inician operaciones en el país y buscan espacios listos con servicios incluidos.

Con esta apertura, WeWork sumará cuatro sedes en Costa Rica y superará las 6.000 unidades de trabajo a nivel nacional. La empresa consolidará así su presencia en el mercado local de espacios flexibles.

Rashid Sauma, director regional de WeWork para Centroamérica y el Caribe, indicó que la llegada a Cartago responde a la demanda de espacios colaborativos de alta calidad. Destacó que la provincia se posiciona como un hub de emprendimiento y tecnología, con cercanía a centros educativos y ubicación estratégica.

Penumbra será la primera empresa en operar en la nueva sede

La firma estadounidense Penumbra, Inc. será la primera empresa en iniciar operaciones en la nueva sede de WeWork en Cartago. La compañía es líder mundial en diseño y manufactura de dispositivos médicos para el tratamiento de coágulos sanguíneos y condiciones vasculares complejas.

Penumbra anunció su llegada a Zona Franca La Lima como parte de su proceso de expansión global. Proyecta la generación de más de 200 empleos en puestos de liderazgo, manufactura, ingeniería y operaciones, además de profesionales en distintas áreas.

Chris Faber, vicepresidente de Site Services de Penumbra, manifestó que la empresa valoró la ubicación y el diseño del espacio dentro del parque. Indicó que la experiencia previa en La Lima influyó en la decisión de establecerse en el nuevo edificio.