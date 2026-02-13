El plan industrial que busca atraer inversión extranjera a Cartago

El banco BID Invest firmó un acuerdo de financiamiento por hasta $5 millones con Zona Franca La Lima (ZFLL) en Cartago.

La operación contempla la adquisición de terrenos y la preparación de espacios destinados a investigación y desarrollo. El objetivo es atraer inversión extranjera.

El financiamiento incluye la opción de construir edificios para múltiples empresas con el fin de optimizar costos y tiempos de instalación. Este modelo busca atraer compañías de dispositivos médicos, manufactura avanzada y servicios especializados.

Según explicaron, el proyecto promueve la desconcentración del desarrollo económico fuera del núcleo metropolitano.

“El financiamiento contribuirá a consolidar a Cartago como un polo industrial competitivo, promoviendo la desconcentración del desarrollo económico fuera del núcleo metropolitano y generando empleo formal en una región con alto potencial productivo”, dice el comunicado de BID y el parque empresarial.

El régimen de zonas francas representa cerca del 64% de las exportaciones de Costa Rica, según datos suministrados por dicha empresa.

Desde su apertura en 2014, Zona Franca La Lima atrajo más de $1.186 millones en inversión, según explicó la empresa en un comunicado.

El financiamiento consiste en una línea revolvente de hasta $5 millones con un plazo inicial de 18 meses renovable.

Según el comunicado, BID Invest brindará asesoría técnica para fortalecer la sostenibilidad ambiental y la gobernanza corporativa del parque. El plan incluye el acompañamiento para obtener certificaciones ambientales internacionales.

El asesoramiento asegura el uso eficiente de la energía en las operaciones industriales.

“La operación también incorpora acciones para mejorar la movilidad y las condiciones de transporte de las personas trabajadoras, con especial atención a las necesidades de las mujeres, promoviendo entornos laborales más seguros y accesibles”, finalizaron.

La zona franca ubicada en La Lima de Cartago se especializa en ámbitos como ciencias de la vida, manufactura avanzada, electrónica y otros servicios.