El plan industrial que busca atraer inversión extranjera a Cartago

Un banco financiará a zona franca en Cartago

Por Sebastián Sánchez
Seis empresas se instalarán en Zona Franca La Lima en 2026 con una inversión superior a $173 millones y la creación de unos 2.060 empleos en sectores estratégicos.
Zona Franca La Lima firmó acuerdo BID Invest, un banco.







Zona Franca La LimaCartagoBID Invest
Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

