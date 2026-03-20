Economía

Así podrá comprar en línea la nueva moneda de ¢25 dedicada a la basílica de los Ángeles

Nueva moneda de ¢25 estará disponible el 25 de marzo. Conozca su precio, presentaciones y cómo adquirir esta edición de colección

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Por Silvia Ureña Corrales
Banco Nacional venderá moneda de ¢25 inspirada en la Basílica de Cartago con precio de ¢9.050.
Banco Nacional venderá moneda de ¢25 inspirada en la Basílica de Cartago con precio de ¢9.050. (Banco Nacional/Cortesía)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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