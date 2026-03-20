Así podrá comprar en línea la nueva moneda de ¢25 dedicada a la basílica de los Ángeles

Banco Nacional venderá moneda de ¢25 inspirada en la Basílica de Cartago con precio de ¢9.050.

El Banco Nacional informó que el próximo 25 de marzo saldrá a la venta una nueva moneda de ¢25 dedicada a la provincia de Cartago, como parte de una colección que resalta sitios emblemáticos del país. La pieza rinde homenaje a la basílica de Nuestra Señora de los Ángeles y estará disponible en línea desde las 9:30 a. m.

Esta iniciativa forma parte de la serie “Sitios emblemáticos de las provincias”, compuesta por siete monedas que representan lugares icónicos de cada provincia. En el caso de Cartago, la selección corresponde a uno de los principales símbolos religiosos y culturales del país.

La moneda presenta cambios en su diseño debido a su incorporación al nuevo cono monetario, lo que implica variaciones en tamaño y características frente a las actuales monedas de ¢25. En el anverso se mantienen elementos oficiales como el nombre del país y del Banco Central, junto con marcas en relieve que facilitan su identificación táctil.

En el reverso, la pieza destaca el nombre de la provincia y el sitio representado, en este caso, la basílica, como parte del enfoque de la colección en resaltar la identidad cultural de cada región.

Anverso y reverso de nueva moneda de colección. (BCCR/BCCR)

La venta se realizará mediante la plataforma digital BN Shop en dos presentaciones: un estuche de lujo con certificado numerado y un bloque acrílico con grabado láser. Ambas opciones tendrán un precio de ¢9.050 y cada persona podrá adquirir una unidad por formato.

El retiro de las monedas se efectuará a partir del 27 de marzo en la oficina principal del Banco Nacional, ubicada en San José, con la presentación de un documento de identidad. La entrega iniciará luego de confirmarse el débito en la cuenta del comprador.