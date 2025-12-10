Así impacta a bancos, cooperativas, financieras y mutuales la salida de personas del mercado laboral

Una fuerza laboral más pequeña y una población más envejecida tienden a generar menor dinamismo económico.

La salida de personas del mercado laboral en Costa Rica tiene un impacto adverso para los bancos, cooperativas, mutuales y financieras.

Así lo muestra el libro El sistema de intermediación financiera costarricense: evolución, desafíos y perspectivas 2014-2024 que profundiza las implicaciones en el país de la reducción de la fuerza de trabajo en Costa Rica y el aumento de la población fuera de ella.

El documento fue elaborado por Daniel Ortiz, socio director de la empresa Consejeros Económicos y Financieros (Cefsa), y Luis Liberman, socio de Cefsa y asociado de la Academia de Centroamérica. El texto se presentó la mañana de este miércoles 10 de diciembre.

Según la exposición de Daniel Ortiz, menos trabajadores significa menos ingresos, lo que implica un menor dinamismo para el consumo y la inversión de los hogares. Además, indicó que la población fuera de la fuerza laboral suele “desahorrar”, lo cual genera menores recursos para captación.

Ortiz agregó que menos personas trabajando y produciendo también hace que el Ministerio de Hacienda recaude menos, y compita “con recursos que ya son escasos”.

“Todo eso termina impactando la rentabilidad y sostenibilidad del sistema, en un entorno también donde la población sigue cambiando. Vean ustedes, el total de nacimientos del 2000 al 2024 pasó de 78.000 a 45.000”, afirmó.

El estudio advierte que una fuerza laboral más pequeña y una población más envejecida tienden a generar un menor dinamismo económico y, por ende, un menor crecimiento de los ingresos, así como un incremento en las demandas de servicios previsionales y de salud. “Todo ello representa un desafío para el crecimiento del crédito y la sostenibilidad del sistema financiero”, señala el texto.

En la presentación del socio director de Cefsa se detalla que la fuerza laboral en el país se redujo en casi 200.000 personas desde la pandemia, para llegar a 2,34 millones a setiembre pasado.

La cantidad de personas fuera de la fuerza laboral, por su parte, aumentó en 500.000 en la última década, para situarse en 1,92 millones al noveno mes del año en curso, según datos de la Encuesta Continua de Empleo (ECE), del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

“Tenemos menos jugadores en la cancha y menos jugadores en la banca”, comentó Ortiz.

