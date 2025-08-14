Así está la solvencia de las 18 cooperativas de ahorro y crédito supervisadas por la Sugef

Cada una de las 18 cooperativas de ahorro y crédito (CAC) supervisadas por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) reportó, a junio del 2025, un índice de Suficiencia Patrimonial (ISP) mayor al 16%. Esto significa que todas se encuentran por encima del mínimo regulatorio exigido por la normativa nacional, que es del 10%.

El ISP brinda información sobre la fortaleza del capital de las entidades financieras supervisadas por la Sugef y su capacidad para responder por los riesgos generales de la actividad que llevaban a cabo. En otras palabras, mide la fortaleza de la institución para enfrentar las pérdidas no esperadas.

“Desde el punto de vista macroeconómico, la fortaleza de las entidades individuales, contribuye con la estabilidad general del sistema, pues se reduce la probabilidad de contagio entre las entidades supervisadas, la afectación del adecuado funcionamiento de los sistemas de pago, y en general sobre la continuidad del flujo de crédito hacia el sector productivo, mitigándose así la posibilidad de que crisis financieras idiosincráticas trasciendan a crisis sistémicas, con afectación en el sector real y a la economía en general”, dice una nota técnica de la Sugef.

LEA MÁS: ‘Ranking’ de cooperativas: así les fue a las 18 entidades en el primer semestre del 2025

Según la regulación vigente, los niveles de calificación basados en la suficiencia patrimonial son los siguientes:

Normalidad 1: igual o mayor al 14%.

Normalidad 2: menor al 14%, pero igual o mayor 12%.

Normalidad 3: menor al 12%, pero igual o mayor 10%.

Irregularidad 1: menor al 10%, pero mayor o igual a 9%.

Irregularidad 2: menor al 9%, pero mayor o igual a 8%.

Irregularidad 3: menor al 8%.

De acuerdo con la Sugef, los niveles por debajo del 10% activan acciones prudenciales. Además, si una entidad incumple el límite mínimo normativo, podría ser intervenida por el supervisor.

En el caso de las cooperativas de ahorro y crédito, el Índice de Suficiencia Patrimonial osciló entre 16,98% y 28,94%, ubicando a todas en “normalidad 1”. Siete entidades reportaron un índice menor al 20%, mientras que las 11 restantes superaron ese nivel.

La cooperativa de ahorro y crédito con el índice más elevado fue Coopavegra, seguida por Coopejudicial, con 26,33%, y Coopeaya, con 24,13%.

El índice de Suficiencia Patrimonial de las 18 cooperativas supervisadas por Sugef se encuentra por encima del mínimo regulatorio del 10%. El indicador de Coopecaja cerró en 23,07% en junio pasado, según Sugef. (Cortesía Coopecaja/Cortesía Coopecaja)

Si bien un buen nivel de suficiencia patrimonial es importante, lo es más la buena calidad de la gobernanza y la gestión de riesgos de la entidad. — Sitio web de la Sugef

El ISP se puede consultar públicamente en el sitio web de la Sugef, dentro del apartado de Reportes de la Sugef, en la opción de “Suficiencia Patrimonial”. En el historial descargable de este indicador se puede ver tanto los resultados más recientes como los antiguos.

La Sugef publica en su sitio web el resultado del Índice de Suficiencia Patrimonial remitido por las entidades supervisadas (bancos, cooperativas, financieras y mutuales) al cierre de los meses de marzo, junio, setiembre y diciembre de cada año, “a más tardar al vigésimo día hábil del mes siguiente según corresponda”.

Los resultados del ISP están disponibles para el público general desde abril del 2023, lo que permite a las personas conocer la solidez de las instituciones financieras en las que depositan sus recursos y su confianza.