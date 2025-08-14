Economía

Así está la solvencia de las 18 cooperativas de ahorro y crédito supervisadas por la Sugef

Vea el nivel del índice de Suficiencia Patrimonial que reportaron las 18 cooperativas a junio del 2025

Por Mónica Cerdas Gómez

Cada una de las 18 cooperativas de ahorro y crédito (CAC) supervisadas por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) reportó, a junio del 2025, un índice de Suficiencia Patrimonial (ISP) mayor al 16%. Esto significa que todas se encuentran por encima del mínimo regulatorio exigido por la normativa nacional, que es del 10%.








CooperativasÍndice de Suficiencia PatrimonialSuperintendencia General de Entidades FinancierasSugef
Mónica Cerdas Gómez

Mónica Cerdas Gómez

Periodista de Economía. Graduada en Periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica. Ganadora del Premio Periodismo Bursátil 2022, de la Bolsa Nacional de Valores. Recibió mención honorífica de excelencia de El Financiero, en 2022.

